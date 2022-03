Sconcerti: “Il Napoli ha dimostrato fin dall’inizio di avere qualcosa in più delle altre”

Mario Sconcerti, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal” su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha dimostrato fin dall’inizio di avere qualcosa in più delle altre lì davanti e deve sfrutttare questa inerzia favorevole. Ha fatto sempre i risultati quando aveva tutti gli uomini a disposizione, con i titolari è sempre stata la prima in classifica. L’Inter ha giocatori importanti in flessione, ha fatto due gol in nove partite. E’ una squadra sottotono, questa crisi è talmente grande che possa finire da un momento all’altro e non mi fiderei. E’ una squadra che gioca bene in modo stabile, non ha mai avuto abbassamenti importanti di rendimento. E’ una squadra molto presente sul campo e sa adattarsi molto bene agli avversari. Ha un centravanti che può anche stare in aree molto marcate grazie alla strapotenza fisica e può giocare anche in contropiede. E’ in generale la squadra più completa. Il Napoli ha carattere? Credo che una squadra sappia reagire quando è una buona squadra che ha qualità tecniche e nervose. Chiederei al Napoli un po’ di cattiveria in più, il primo tempo dell’Olimpico non mi è piaciuto. Però questo potrebbe essere anche una dote, cioè mettere la partita sul calcio puro senza partire per sbranare l’avversario ma avendo la calma giusta. Napoli-Milan? Domenica il Napoli deve stare attento perché credo che il Milan è da singola partita, dove può fare l’impresa. E’ una squadra giovane e imprevedibile, per questa gara ci vuole il Napoli più saggio. Nelle ultime 11 partite Gattuso fece 27 punti su 33, se li facesse anche il Napoli di Spalletti vincerebbe il campionato. Già ha fatto una striscia all’inizio della stagione, quindi bisogna essere fiduciosi”.