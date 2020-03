Sconcerti: “Ilicic è un fuoriclasse, ma non è una sorpresa. Il suo talento è esploso tardi”

Mario Sconcerti, giornalista sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera, parlando anche di Ilicic:

“Oggi si dice sia il miglior trequartista d’Europa, molti lo propongono per il Pallone d’oro. Cassano, che sarà matto ma il calcio degli artisti lo conosce, dice che è meglio di Dybala. Il suo compagno De Roon aggiunge che, in Italia, più determinante di Ilicic c’è solo Cristiano Ronaldo”, “Ilicic è nato fuoriclasse da meno di due anni, ma non è una sorpresa. Ha fatto tardi quello che tutti sapevano di lui e aspettavano facesse prima.

L’estate scorsa Ilicic è stato vicino a molte squadre, anche di Premier. Ma più di tutti era vicino il Napoli. «Partire sarebbe stata una scelta mia. Il mio progetto è vincere, giocare sempre la Champions. O ci sono le condizioni per lottare, o vado altrove».

Gli esperti di mercato stanno cercando di dargli una valutazione seria, ma non c’è. Fino a ora si pensava a 20-25 milioni, per l’età e per la vecchia discontinuità. Oggi è diventato soggetto per amatori. Non ha un prezzo, si va fra i 30 e i 60. Cioè tutto. In compenso non è venale. Molti nell’Atalanta guadagnano più di lui. Caldara per esempio, che è il top venendo dal Milan (2,2 milioni). Poi Gomez, Zapata e Muriel a 1,8. Infine lui a 1,5″