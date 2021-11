Sconcerti: “In caso di sconfitta per l’Inter il distacco dal Napoli sarebbe abissale”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di TMW Radio:

Inter-Napoli, quale tecnico è il più pronto per vincere il suo primo Scudetto?

“Diamo poca importanza ai 7 punti di distacco. Forse sono alla pari, ma non lo sono in classifica, che poi è la cosa che conta. 7 punti in 12 partite sono una enormità, le due squadre non sono alla pari. Per l’Inter è una partita fondamentale, perché se dovesse perdere, anche se la vedo favorita, lo svantaggio diventerebbe enorme. Lo scorso anno l’Inter ci mise 22 partite per recuperare i 5 punti di distacco massimi avuti dal Milan. Vedo un Napoli meno brillante ma non in crisi. Ha gestito con più fatica le partite ma le ha gestite. L’unico vero incidente è stato quello col Verona”.

Meglio Lozano al posto di Insigne ora?

“Lozano quest’anno deve ancora entrare in partita. Ha avuto un bruttissimo infortunio in Sudamerica e non è mai facile per loro la prima parte di campionato. Dal punto di vista tecnico è straordinario, non può essere la riserva di Politano. Insigne è il capitano del Napoli, non credo possa perdere la sua titolarità. Lo abbiamo visto tutti in Nazionale, non è un momento brillante e ci può stare un turno di riposo. Io credo che i due titolari siano Lozano e Insigne”.