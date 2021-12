Sconcerti: “La sconfitta del Napoli dà più forza alla rimonta della Juventus”

Il giornalista Mario Sconcerti, ha scritto su Il Corriere della Sera a proposito della giornata di Serie A: “Alla vigilia di Natale l’Inter elimina l’Atalanta, ma torna a sentirsi il Milan addosso. Vincere il campionato d’inverno ha sempre un significato, ma non quello che gli viene più spesso attribuito. Si è ormai allontanato anche il Napoli, alla terza sconfitta consecutiva in casa. Questa caduta dà molta più forza alla rimonta della Juve, mai così in alto da inizio campionato. Mi sembra molto intelligente l’idea Icardi, non è valutabile tecnicamente ma è la più adattabile al tempo”.