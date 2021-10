Sconcerti: “L’Italia a certi livelli ha faticato anche agli Europei, Mancini deve reinventare la squadra ma è difficile”

Scrive il giornalista Mario Sconcerti nel suo editoriale per il Corriere della Sera: “Per rendere un piccolo omaggio al premio Nobel Giorgio Parisi, si può dire che l’Italia di ieri era un Sistema Complesso come quelli da lui studiati, cioè un elemento lontano da un punto di equilibrio. Prima di tutto perché è stato messo Barella su Busquets, poi per l’espulsione di Bonucci che ha tolto riferimenti in difesa quando già non ce n’erano davanti. [A questi livelli però abbiamo fatto fatica anche agli Europei, in semifinale e finale abbiamo vinto ai rigori. Non siamo i migliori, con alcuni avversari dobbiamo ancora giocarcela in modo duro, cattiveria che adesso non abbiamo. Adesso per Mancini comincia una situazione nuova. Lui è stato il grande Rinnovamento, oggi non c’è più il nuovo, le scoperte sono finite. Dobbiamo ricominciare da noi. Inventare due volte è la cosa più difficile”.