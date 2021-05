Mario Sconcerti, presente negli studi de Il Bello del Calcio a Canale 21, ha analizzato la vittoria del Napoli contro lo Spezia e valutato la crescita di Osimhen nelle ultime giornate: “Per ottenere dei risultati da una squadra come lo Spezia è necessario che il pressing sia fatto molto in alto, quasi al limite dell’are di rigore. Se li aspetti più in avanti rischi di subire gol su un lancio lungo. Quello che mi piace evidenziare è che nel girone di ritorno, nel momento in cui si accelerato sia in alta che in bassa classifica, il Napoli ha fatto 36 punti come l’Atalanta e 8 in meno dell’Inter. Tutte le altre sono nettamente sotto. Nella visone generale le cose resteranno queste sostanzialmente. La seconda cosa che vorrei dire è che mi sbagliavo su Osimhen, non mi piacciono ceri tipi di calciatori ma il nigeriano ha imparato a fare certi tipi di movimenti e ad approfittare della sua snodabilità. Il movimento sul terzo gol ne evidenziano caratteristiche interessanti e ne fanno un prospetto interessante per la prossima stagione”.