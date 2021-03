Sconcerti: “Quattro squadre sullo stesso livello, Roma-Napoli è uno spareggio”

Mario Sconcerti, presente a Il Bello del Calcio negli studi di Canale 21, ha analizzato le squadre coinvolte nella corsa Champions e si è soffermato sul prossimo match che il Napoli disputerà all’Olimpico contro la Roma: “Adesso non dobbiamo discutere di Gattuso, ma cercare di capire cosa può fare questo Napoli da qui in avanti. Gli azzurri possono fare qualsiasi cosa, secondo me ci sono quattro squadre molto forti là davanti: tolte Inter e probabilmente anche la Juventus, Milan, Atalanta, Napoli e Roma sono praticamente sulla stessa linea. Non ci sarebbe da rammaricarsi se due di queste arrivassero in Champions e le altre quinta e sesta. Roma-Napoli? Se devo discutere da un punto di vista tecnico e di calcio puro, i giallorossi mi sembrano stanchi. Fonseca, che è un ottimo allenatore e un ottimo giudice della sua squadra, aveva già evidenziato questa cosa prima del Parma. La Roma è stanca e arriverà al match con il Napoli dopo una trasferta in Ucraina, tra le più lunghe. Io penso sia una gara alla portata degli azzurri, questo non significa vincere perché la Roma è un’ottima, forse una grande squadra. Il Napoli, però non è da meno. Sarà un’eliminazione diretta”.