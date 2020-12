Sconcerti: “Ronaldo irritato per la nuova posizione di Chiesa”

Mario Sconcerti nel suo editoriale per il Corriere della Sera ha scritto di Cristiano Ronaldo irritato per la nuova posizione di Chiesa:

“La squadra non è ancora fatta, dà sempre qualcosa per dato, come se per essere i migliori bastasse dirselo. Nessuno sa quali siano davvero i due di centrocampo o gli assistenti di Ronaldo e Morata. L’esperimento di Chiesa chiude Ronaldo al gol con strana regolarità. Non giocano nello stesso ruolo, ma nello stesso spazio. Questo irrita Ronaldo e gli impedisce di segnare su azione, è la sesta volta consecutiva che gli capita con Chiesa, vale una riflessione. Senza la differenza di Ronaldo la Juve ha un mucchio di particelle vive che insieme non fanno una scintilla. Meglio la continuità greve dell’Inter”.