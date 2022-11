Sconcerti: “Spalletti da 9! Ha fatto un lavoro sorprendente”

Mario Sconcerti ha stilato la sua personale classifica degli allenatori di Serie A, intervenendo ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole:

“Al terzo posto Juric e Nicola, con voto 7. Trovo straordinario quello fatto dalla Salernitana, non può avere continuità di risultato, Nicola a questi livelli è una sicurezza. A Juric manca un attaccante da 14-15 gol ed è l’unico limite di una squadra messa bene in campo, che ha equilibrio. Forse cala un po’ troppo nel finale. Juric, tolto Spalletti, è quello che ha fatto meglio.

Al secondo posto Pioli, con il Milan che è arrivato nel finale stanco e in alcuni settori non ha grandi ricambi, come a centrocampo, ma il Milan è sempre una squadra intensa, mi piace il suo lavoro. E’ a 8 punti dal Napoli ma ha praticamente gli stessi punti dello scorso anno, è il Napoli che ne ha fatti tanti di più.

In testa Spalletti a cui do 9, ha fatto un lavoro eccezionale e sorprendente. Ha giocatori importanti, come Anguissa, Osimhen, Elmas, ottimi rinforzi in panchina. E’ una squadra molto bella adesso”.