Sconcerti: “Spalletti geniale con l’Atalanta, mettersi a specchio con un 3-4-3 ha dato i suoi frutti”

Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato della sconfitta del Napoli nel corso de “Il Bello del Calcio”, su Canale 8: “Ho trovato geniale il modo di Spalletti di affrontare la gara di sabato, perché avendo difficoltà nel fare la formazione ha deciso di mettersi a specchio con un 3-4-3 ha dato i suoi frutti. La squadra non ha improvvisato, ha giocato sull’avversario e i due attaccanti hanno tenuto molto impegnati i difensori. Detto questi, il problema infortuni – in questo calcio pandemico e post-pandemico – riguarda tutti e bisogna abituarsi a questo. Anche l’Atalanta ha perso due partite in circostanze similari, ma dalla metà di ottobre è in testa al campionato con un punto in più rispetto agli azzurri e sull’Inter. Da quel periodo sono stati persi 9 punti, con 5 punti nelle ultime 5 gare. Si è normalizzata la differenza sostanziale che si era vista nelle prime 10/11 giornate, ma non è svanita. Ora si ricomincia”.