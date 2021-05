Sconcerti: “Valzer delle panchine conseguenza di una stagione insoddisfacente”

Il giornalista Mario Sconcerti nel suo articolo per il Corriere della Sera scrive del valzer di panchine in Serie A sottolineando come un anno fa sei delle prime sette squadre confermarono l’allenatore. In pochi giorni, di quelle stesse squadre, ben cinque hanno deciso (o dovuto) cambiare. Di vecchio restano solo Pioli e Gasperini. È la conseguenza di una stagione che non ha soddisfatto nessuno, tranne l’Inter che adesso deve ricominciare su basi diverse. Non c’è più una squadra migliore e la favorita che, al momento, non c’è, va costruita.