Risultato negativo per il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann. L’amichevole contro il Borussia Mönchengladbach di Adi Hutter è finita con una sconfitta per 2-0 con reti di Hannes Wolf e Michael Wentzel. Piccolo campanello d’allarme in attesa dell’inizio della stagione, ma nel frattempo sabato c’è in calendario l’amichevole contro il Napoli di Luciano Spalletti.