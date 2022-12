Giovanni Scotto, giornalista, ha commentato su Twitter la sconfitta, per 4-1, del Napoli contro il Lille in amichevole: “Due avversarie più avanti di condizione e tanti carichi di lavoro da smaltire perché ci saranno 5 mesi intensi. Il modulo c’entra poco, qualche leggerezza di troppo in difesa ma restano le assenze importanti. C’è tempo per ritrovare la brillantezza che servirà contro l’Inter”.