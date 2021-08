Scozzafava a Kiss Kiss: “Insigne non è sereno, il rinnovo lo condiziona. Cresce l’ansia di Spalletti”

Il rinnovo di Lorenzo Insigne è una questione che condiziona in maniera non irrilevante il clima in casa Napoli e il calciatore stesso. Oggi il suo agente Pisacane ha tenuto un meeting con Giuntoli a Castel di Sangro, ma la sensazione resta quella di un affare dalla soluzione tutt’altro che immediata.

Per il bene del capitano azzurro e dell’intera stagione azzurra, però, lasciare in sospeso il discorso potrebbe provocare spiacevoli conseguenze. Sostiene questa tesi anche la giornalista del Corriere della Sere Monica Scozzafava, intervenuta a “Radio Goal” sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: “Insigne non è così tanto sereno come si racconta e lo conferma anche la preoccupazione e l’ansia di Spalletti: sa che non è l’ideale iniziare la stagione con unna situazione così relativa al calciatore più rappresentativo della squadra. La situazione condiziona fortemente il calciatore“.