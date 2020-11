Scozzafava: “In uno spogliatoio come quello del Napoli i confronti dovrebbero essere quotidiani, sono necessari”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuta Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera:

“Ritengo che in uno spogliatoio sano, come quello del Napoli, i confronti dovrebbero essere quotidiani. Da questi confronti si evincono una serie di cose che non possono fare che bene ad una squadra. I confronti e non le liti sono utili e necessari. Conosciamo Gattuso e le sue reazioni sempre molto sentite, crede fortemente nel suo lavoro e vorrebbe che fosse fatto sempre al meglio. Non ci vedo niente di scandalistico, mi auguro che il confronto tra il tecnico e la squadra sia stato utile per dare quella scossa alla squadra. Certe prestazioni non sono state all’altezza della qualità di questa squadra. Nessuno ha mai detto che questa squadra sia imbattibile o al massimo della forma, c’è da lavorare. Gattuso avrà visto certi atteggiamenti che non gli saranno piaciuti e per quello avrà richiamato i calciatori dicendogli in faccia il suo pensiero. Déjà vu con Ancelotti? Sono circostanze e momenti diversi, non è paragonabile a quanto accaduto un anno fa. Credo sia un déjà vu del Napoli di non riuscire ad esprimersi al massimo delle proprie potenzialità”.