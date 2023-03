Zielinski: “Scudetto? Non crediamo sia fatta. Sulla Champions dico che…”

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match vinto dalla sua Polonia contro l’Albania per 1-0: “Napoli favorito per andare in finale Champions? Non stiamo pensando a questo perchè c’è il campionato che incombe ed il nostro pensiero va alla prossima partita. Ci aspetta una gara molto importante domenica contro il Milan ed è l’unica cosa che conta in questo momento. Scudetto? Non stiamo facendo alcun tipo di calcolo su quando potrebbe arrivare la matematica. Abbiamo un grande vantaggio, ma nessuno ha intenzione di togliere il piede dall’acceleratore. Nessuno pensa sia fatta. Dobbiamo continuare così perché ci sono ancora tanti punti a disposizione gare difficili. Dobbiamo dare il massimo sempre”.