Nuovo appuntamento con la Scugnizzeria, la rubrica di IamNaples.it che segue le avventure dei giovani azzurri in Italia e all’estero.

Ecco il riassunto dell’ultimo turno infrasettimanale:

Serie B, Virtus Entella-Cremonese 0-2 (Gaetano)

Buona prova di Gianluca Gaetano contro la Virtus Entella. La Cremonese vince 2-0 a Chiavari sul campo della Virtus Entella e il giocatore di proprietà del Napoli ha realizzato la rete che ha sbloccato il match. Valzania in ripartenza ha aperto il gioco per Gaetano, controllo e destro dell’ex Primavera del Napoli e palla che si è insaccata sul secondo palo.

Serie B, Chievo-Frosinone 0-0 (Palmiero e Ciciretti)

E’ finita 0-0 la partita tra Chievo e Frosinone. Un match molto tirato tra due squadre che stanno faticando ad affermarsi nelle prime posizioni della classifica. In campo due giocatori di proprietà del Napoli, ovvero Amato Ciciretti e Luca Palmiero. Ciciretti è stato sostituito al 65 per lasciare spazio a Canotto. Palmiero, invece, è rimasto in campo per 90′.

Serie B, Cittadella-Salernitana 0-0 (Tutino)

Termina 0-0 il match tra Cittadella e Salernitana. Pochi gol in questo turno di Serie B, un po’ di nervosismo nei secondi 45′ di questa partita. Gennaro Tutino, attaccante di proprietà del Napoli, è entrato in campo al 61′.

Serie C, Livorno-Grosseto 2-2 (Russo)

E’ finita 2-2 la partita tra Livorno e Grosseto, valida per il 31° turno del girone A di Serie C. In gol Sicurella nel primo tempo per gli ospiti poi raggiunti e superati dalle reti nella ripresa di Braken e Dubickas. Decisivo il gol nel finale di Scaffidi. Russo, di proprietà del Napoli e in prestito al Grosseto, è entrato in campo al 73′.

Serie C, Pro Sesto-Pro Vercelli 0-0 (Mezzoni e Zerbin)

Pareggio a reti bianche tra le due compagini con gli ospiti che più volte sono andati vicino al vantaggio. Nelle fila del Pro Vercelli hanno giocato entrambi i giocatori di proprietà del Napoli: Mezzoni e Zerbin. Il primo è partito titolare ed ha giocato 50 minuti mentre Zerbin è partito dalla panchina ed è subentrato al 5′ minuto della ripresa procurandosi anche un rigore a 3 minuti dal termine che però è stato fallito da Comi

Serie C, Catania-Turris 1-0 (D’Ignazio)

Vittoria importantissima in chiave salvezza per la Turris, che passano all’ Amerigo Liguori per 1-0 ai danni del Catania. Fabio Logno segna l’unica rete che decide il match al 18′ del primo tempo, trovando così la terza rete in campionato. L’azzurrino Luigi D’Ignazio, autore di una buona prestazione, in campo per 90 minuti.