Scugnizzeria in the World – Gol ed assist per Gaetano, bene anche Contini

Nuovo appuntamento con la Scugnizzeria, la rubrica di IamNaples.it che segue le avventure dei giovani azzurri in Italia e all’estero.

Ecco il riassunto nell’ultimo fine settimana:

Serie A, Empoli-Juventus 2-3 (Luperto)

La Juventus batte l’Empoli con il gol di Kean e la doppietta di Vlahovic, mentre per i toscani hanno segnato Zurkowski e La Mantia. Luperto soffre per tutta la gara la potenza di Vlahovic.

Nemzeti Bajnoksag I, Honved Budapest-Puskas Academy 0-0 (Machach)

Pareggio a reti inviolate per le due squadre. Machach è rimasto in panchina per tutta la durata del match

Serie B, Ternana-Cremonese 1-2 (Gaetano)

La Cremonese è prima in classifica nel campionato di Serie B dopo aver battuto la Ternana oggi 1-2. Il gol decisivo è stato siglato all’80’ da Gaetano, che ha realizzato anche l’assist per la rete di Baex che ha sbloccato il match. Per gli umbri è stato Mazzocchi a siglare il momentaneo pareggio.

Serie B, Cosenza-Alessandra 2-1 (Palmiero)

Grande vittoria per i calabresi, che sconfiggono il Pisa con le reti siglate da Camporese e da Larrivey su rigore all’80’. I piemontesi erano passati in vantaggio grazie al gol di Di Gennaro. Palmiero non brilla nei suoi venti minuti giocati. Il giocatore di proprietà del Napoli, infatti, è stato sostituito al 24′ da Voca per infortunio.

Serie B, Cittadella-Frosinone 3-0 (Zerbin)

Netta sconfitta del Frosinone in casa del Cittadella, un secco 3 a 0 che non lascia scampo ai ciociari.

Novanta minuti per Zerbin, esterno di proprietà Napoli, tra i migliori del suo club.

Serie B, Reggina-Pisa 1-0 (Folorunsho)

Altra vittoria dei calabresi con la rete decisiva di Menez. Partita sufficiente per Folorunsho.

Serie B, Vicenza-Pordenone 1-0 (Contini)

I veneti vincono lo scontro salvezza con la rete di Da Cruz. Ottima gara per il portiere Contini.

Serie C, Fidelis Andria-Taranto 3-0 (Labriola)

Vittoria netta dei padroni di casa, che portano a casa i tre punti con i gol di Bubas, Gaeta e Monterisi. Labriola, non autore di una gran partita, è stato sostituito al 58′.

Serie C, Pistoiese-Imolese 3-0 (Mezzoni)

I padroni di casa battono l’Imolese 3-0 con la rete di Suciu e la doppietta di Pinzauti. Mezzoni è stato sostituito al 66′.

Serie C, Pro Patria-Legnago Salus 1-1 (Sgarbi)

La Pro Patria passa in vantaggio al 46′ con Piu, ma Contini riesce a pareggiare per gli ospiti all’86’. Sgarbi è subentrato a Paulinho al 56′.

Serie D, Giugliano-Carbonia 2-0 (Baietti)

Buona vittoria del Giugliano, che batte 2 a 0 il Carbonia grazie alle reti di Cerone e Ferrari.

Novanta minuti ed ennesimo cleen sheet della stagione per Baietti, portiere di proprietà Napoli.

Serie D, Bisceglie-Audace Cerignola 0-0 (Vitiello)

Gran punto per i nerazzurri con la prima della classe del Girone H. Vitiello non era disponibile per la gara.

Di William Scuotto