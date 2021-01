Scugnizzeria in the World – A segno Prezioso. Bene Palmiero e Younes

Nuovo appuntamento con la Scugnizzeria, la rubrica di IamNaples.it che segue le avventure dei giovani azzurri in Italia e all’estero.

Ecco il riassunto nell’ultimo fine settimana:

Bundesliga, Arminia Bielefeld-Eintracht Francoforte (Younes)

Termina 1-5 Arminia Bielefeld-Eintracht Francoforte, match valevole per il diciottesimo turno di Bundesliga. Al 25′ André Silva porta in vantaggio gli ospiti. Due minuti più tardi arriva il raddoppio di Kostic su assist di Younes da calcio d’angolo. Al 33′ André Silva sigla la doppietta personale. I padroni di casa accorciano le distanze tre minuti più tardi con Cordova. Al 51′ l’autogol di Nilsson taglia definitivamente le gambe all’Arminia. Al 75′ Jovic chiude i giochi col 5-1. Buona la gara di Amin Younes, in prestito dal Napoli, nella quale ha agito da trequartista alle spalle di André Silva nel 3-4-2-1 e ha sfornato anche un assist.

Serie A, Fiorentina-Crotone 2-1 (Luperto)

E’ finita 2-1 la partita tra Fiorentina e Crotone. Vittoria per i viola che tornano al successo dopo il clamoroso 6-0 in cassato al Maradona. I ragazzi di Prandelli sono andati in vantaggio di due gol già dall’intervallo, grazie a Bonaventura e Vlahovic. Sconfitta invece per i calabresi dopo i tre punti conquistati la settimana scorsa contro il Benevento per 4-1. Luperto:il meno sollecitato tra i tre centrali, anche perché spesso la Fiorentina attacca sull’altro lato, è spesso attento e commette poche sbavature.

Serie A, Genoa-Cagliari 1-0 (Ounas)

Nel match di campionato tra Genoa e Cagliari a vincere sono i padroni di casa grazie alla rete di Mattia Destro.

Sardi in netta difficoltà, sopratutto in posizione di classifica. Non convocato Adam Ounas.

Eredivisie, Twente-VVV Venlo 0-1 (Machach)

Nella diciottesima giornata della EREDIVISIE OLANDESE, vittoria esterna per il VVV Venlo. Sul terreno ‘nemico’, la squadra di Hans de Koning ha sconfitto il Twente di misura decisivo il gol di Hunte al minuto 78, segnata su assist di Pachonik. Partita da titolare per Machach.

Serie B, Ascoli-Chievo Verona 0-0 (Palmiero e Ciciretti)

Termina 0-0 Ascoli-Chievo Verona, match valevole per il diciannovesimo turno di Serie B. Gara molto combattuta e aggressiva, che non vede prevalere nessuna delle due compagini. Sugli scudi i due portieri, autori di un’ottima partita che li ha visti mantenere la porta inviolata. Sufficiente la prestazione di Amato Ciciretti, in prestito dal Napoli, dove ha agito come esterno destro nel 4-4-2 clivense. Ottima invece la gara di Luca Palmiero, sempre in prestito dal Napoli, e ormai padrone della mediana del Chievo Verona.

Serie B, Salernitana-Pescara 2-0 (Tutino)

Dopo alcune settimane torna al successo la Salernitana che batte per 2 a 0 il Pescara e si riporta al secondo posto in classifica.

Solo sette minuti di gioco per Gennaro Tutino che entra a fine gara.

Serie B, Cremonese-Spal 1-1 (Gaetano)

Finisce con un pari il match tra la Cremonese di Gaetano e la SPAL. A passare in vantaggio sono gli ospiti con Paloschi a metà ripresa. La Cremonese da lì in poi si sveglia e trova il pari con Bianchetti per il definitivo 1-1. Tra le fila dei padroni di casa mezz’ora in campo per Gaetano, autore di una prova sufficiente

Serie C, Novara-Pro Vercelli 1-2 (Mezzoni e Zerbin)

Si chiude sul risultato di 1-2 il match di oggi tra Novara e Pro Vercelli, valido per la 20^ giornata di Serie C, girone A. Vittoria di misura per gli ospiti maturata grazie ad una rimonta firmata Emmanuello (49′) e Comi (52′), successive al gol che ha sbloccato il risultato di Lanini (15′) per i padroni di casa. Parte titolare Zerbin, in prestito dal Napoli alla Pro Vercelli, rimasto in campo fino al 75′. Assente, invece, l’altro azzurro Mezzoni.

Serie C, Modena-Gubbio 2-0 (Prezioso)

E’ finita 2-0 la partita tra Modena e Gubbio, giocata oggi alle 12:30. A sbloccare il match è stato Spagnoli nel primo tempo, mentre il secondo gol è stato segnato da Mario Prezioso, giocatore in prestito dal Napoli. Un gol molto apprezzato dai tifosi del Modena, come dimostrato dai commenti sulla pagina Facebook del club.

Serie C, Legnago Salus-Vis Pesaro 2-1 (Senese, Zanoli e Sgarbi)

Termina 2-1 il match tra Legnago e Vis Pesaro grazie alle reti di Grandolfo e Lippi. Non serve il 2-1 di Marchi. Out i napoletani Sgarbi e Senese, 90 minuti per Zanoli.

Serie C, Grosseto-Piacenza (Russo)

Dopo quattro pareggi consecutivi arriva una brutta battuta d’arresto per il Piacenza, che inizia il girone di ritorno con una sconfitta sul campo del Grosseto (2-1). I toscani si aggiudicano la contesa con un gol per tempo (reti di Boccardi e Sersanti, mentre per il Piacenza ha segnato Babbi), ma a pesare sul risultato è l’errore dal dischetto di De Respinis a metà ripresa quando il risultato era sull’1-0. L’espulsione di Martimbianco pochi minuti dopo ha complicato ancor più le cose, prima del raddoppio dei padroni di casa che ha chiuso definitivamente la gara. Si poteva certamente fare di più davanti ad un avversario apparso tutt’altro che solido nella fase difensiva. Russo è rimasto in panchina per tutta la gara.

Serie C, Viterbese-Cavese 1-1 (Zedadka)

Finisce in parità il match di Lega Pro tra Viterbese e Cavese. Neanche in panchina l’esterno di proprietà Napoli Karim Zedadka.

Serie C, Turris-Avellino 0-2 (D’Ignazio)

L’Avellino sbanca il “Liguori”, Turris battuta per 0-2 con le reti di Silvestri e Maniero su calcio di rigore. D’Ignazio è rimasto in panchina per tutto il match.

Serie D, Puteolana-Portici 1-1 ( Vitiello e De Martino)

Pareggio tra Puteolana e Portici per 1-1. Gli ospiti sono passati in vantaggio con la rete di Arpino per poi essere raggiunti da Scalzone. Vitiello ha giocato tutto il match, metnre De Martino non è stato convocato.

Serie D, Brindisi-Sorrento rinviata (Somma)

Rinviata ufficialmente Brindisi-Sorrento, gara valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie D, girone H. La notizia era già nell’aria, si attendeva in effetti soltanto l’ufficialità del rinvio. La causa è da imputare alle positività al Covid-19 riscontrate nello staff e nella rosa dei costieri una settimana fa.

DI WILLIAM SCUOTTO