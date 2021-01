Scugnizzeria in the World – Assist per Machach. Buona prova di Younes

Ecco il riassunto nell’ultimo fine settimana:

Bundesliga, Mainz-Eintracht Francoforte 0-2 (Younes)

Termina 0-2 Mainz-Eintracht Francoforte, gara valida per il quindicesimo turno di Bundesliga. La gara è stata decisa da una doppietta di André Silva su calcio di rigore (24′, 72′). Buona la gara di Amin Younes, in prestito dal Napoli, durante la quale ha agito da trequartista nel 3-4-2-1 alle spalle di Silva, venendo sostituito all’80’ lasciando il campo per Zuber.

Serie A, Verona-Cagliari 2-1 (Luperto)

La partita Hellas Verona – Crotone termina a favore degli scaligeri, che non vincevano in casa dalla partita con il Benevento di inizio novembre. Nel primo tempo si sono portati in vantaggio con Kalinic, alla prima rete in questo campionato. Dopo una decina di minuti è arrivato il raddoppio firmato da Dimarco dopo una bella combinazione con Zaccagni. Nella ripresa il Crotone è andato a segno con Messias su assist di Pereira, tornando a sperare di rimontare la partita. Nonostante le azioni insistite non hanno trovato il pareggio e in debito di ossigeno negli ultimi minuti hanno rischiato di subire il terzo gol, dato che il subentrato Colley ha centrato la traversa. Il giocatore di proprietà del Napoli Sebastiano Luperto classe 1996 in forza al Crotone ha giocato 90 minuti nella gara persa contro il Verona ed è andato spesso in difficoltà sugli attacchi scaligeri!

Serie A, Fiorentina-Cagliari 1-0 (Ounas)

Una rete di Vlahovic, su assist dell’ex Napoli Callejon, al 72′ consente alla Fiorentina di avere la meglio sul Cagliari e di tornare al successo casalingo. Per i viola un successo fondamentale, che proietta la squadra di Prandelli fuori dalla zona calda. Per il Cagliari, al 4° ko consecutivo, si tratta invece di una sconfitta che fa riflettere e che porta i sardi pericolosamente vicini alla zona retrocessione. Ounas è subentrato all’80’.

Eredivisie, VVV Venlo-Williem II 2-1 (Machach)

Vittoria per il VVV Venlo di Machach in Eredivisie per 2-1 contro il Willem II. Doppietta di Giakoumakis. Assist di Machach nel goal decisivo per la vittoria.

Serie C, Cavese-Palermo 0-1 (Zedadka)

Termina 0-1 Cavese-Palermo, match valido per il diciottesimo turno del Girone C di Serie C. Gli ospiti nel primo tempo falliscono un penalty, con Lucca, sprecando così al 40′ l’occasione per andare in vantaggio. Molti cambi nella ripresa, e proprio un subentrato metterà in seguito la firma: Nicola Rauti. All’87’ Matera viene ammonito per la seconda volta e lascia così la Cavese in 20 uomini. Il Palermo ne approfitta e al 93′ trova finalmente la rete del vantaggio, con Rauti. Negli ospiti non convocato Karim Zedadka, in prestito dal Napoli, alle prese con un problema fisico.

Serie C, Bari-Turris 1-1 (D’Ignazio)

Pareggio tra Bari e Turris. Campani in vantaggio con la rete di Giannone, risultato riportato in parità da D’Ursi. D’Ignazio è rimasto in panchina per tutto il match

Serie C, Piacenza-Pro Vercelli 1-1 (Mezzoni, Zerbin)

1-1 tra Piacenza e Pro Vercelli, biancorossi in vantaggio con Maritato raggiunti nel finale da Della Morte. Mezzoni, nuovo acquisto della Pro Vercelli, ha giocato l’intero match. Zerbin non convocato per via della positività al Covid.

Serie C, Grosseto-Pistoiese 0-2 (Russo)

Finisce con una sconfitta nel finale il match tra il Grosseto di Russo e la Pistoiese. Il giovane in prestito dal Napoli viene buttato nella mischia per l’ultimo quarto d’ora di gioco, ma il suo ingresso non coincide con un cambio di passo positivo del Grosseto che nel finale subisce prima il gol di Mazzarani e poi, nel tentativo di riagguantare il pari, il ko definitivo firmato Stoppa.

Legnago Salus-Modena 0-1 (Sgarbi, Senese, Zanoli e Prezioso)

Sconfitta in doppia inferiorità numerica per il Legnano Salus contro il Modena. I lombardi resistono 82′ ma poi cedono al gol di Sodinha. Tra le fila dei padroni di casa da segnalare una prova sufficiente per Zanoli (in campo 90′), mentre Senese è rimasto in panchina. Nemmeno in distinta Sgarbi. Mentre tra gli ospiti da segnalare i 30′ in campo per Prezioso, il quale preso il posto di Gerli, contribuendo al cambio di passo che ha portato alla vittoria.

Serie D, Sorrento-Portici 0-3 (Vitiello,De Marino e Somma)

Vittoria del Portici contro il Sorrento per 0-3 con la doppietta di Nappo e il goal di Esposito (ex Napoli). Somma, che milita nel Sorrento, è rimasto in panchina. Mentre nel Portici Vitiello ha giocato l’intera gara e De Martino è rimasto in panchina.

