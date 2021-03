Scugnizzeria in the World – Bene D’Ignazio e Ceparano

Nuovo appuntamento con la Scugnizzeria, la rubrica di IamNaples.it che segue le avventure dei giovani azzurri in Italia e all’estero.

Ecco il riassunto dell’ultimo fine settimana dei campionati di Serie C e Serie D, visto la pausa per le nazionali dei campionati maggiori:

Serie C, Fermana-Modena 1-0 (Prezioso)

Vittoria per la Fermana contro il Modena nella partita di oggi. Decisivo al 93′ il gol di Neglia. La squadra ospite resta ferma al quarto posto senza accorciare sul Sudtirol. Mario Prezioso, centrocampista del Napoli in prestito al Modena, è entrato in campo al 66′.

Serie C, Cavese-Catania 0-2 (Senese)

Neanche quest’oggi arriva la svolta per la Cavese, quest’oggi sconfitto in casa dal Catania nel match della trentatreesima giornata di Serie C, girone C. Nel primo tempo, la squadra campana tiene botta, ma nella ripresa cade sotto i colpi degli ospiti: Giosa e Dall’Oglio, a segno al 48′ e all’80’, sono i match-winner. Settima sconfitta consecutiva per gli uomini di Campilongo, recentemente colpiti dal lutto del viceallenatore Vanacore. Resta in panchina per tutta la partita l’azzurro Senese, difensore classe 2000 in prestito dal Napoli alla Cavese.

Serie C, Livorno-Pro Vercelli 2-1 (Zerbin, Mezzoni)

Livorno che porta a casa onore e punti contro una delle migliori formazioni del campionato. Decisivo il neo entrato Bussaglia, dopo la rete iniziale di Braken e il successivo pareggio dei piemontesi grazie a Comi, che regala a mister Amelia una vittoria quasi insperata, soprattutto considerata la situazione in cui versa la società. Zerbin è subentrato al 65′, mentre Mezzoni all’86’.

Serie C, Novara-Grosseto 1-0 (Russo)

Vittoria importantissima del Novara, grazie al goal di Lanini, che sale a quota 41 punti avvicinandosi sensibilmente alla salvezza, e riaprendo clamorosamente i giochi in chiave play-off, con il decimo posto ora distante soli due punti, ed occupato proprio dal Grosseto. Russo ha giocato l’intera gara ed è stato ammonito.

Serie C, Cesena-Legnago Salus 0-3 (Sgarbi, Zanoli)

I ragazzi di Colella portano a casa un importante risultato in chiave salvezza. Raggiunti i 31 punti in classifica e stoppata una formazione di metà classifica. Ecco i marcatori: 35′ Buric, 76′ Pellizzari, 90′+2 Grandolfo. Zanoli è rimasto in panchina, mentre Sgarbi è ancora out per infortunio.

Serie C, Turris-Catanzaro 1-1 (D’Ignazio)

Finisce in parità 1 a 1 il match di Lega Pro tra Turris e Catanzaro. I calabresi trovano il pari rispondendo ad una buona prova dei padroni di casa. Prestazione sufficiente di D’Ignazio, in campo per novanta minuti di gioco.

Serie D, Afragolese- Sassari Latte Dolce 2-1 (Ceparano)

Comincia con una vittoria l’avventura di Nello Di Costanzo sulla panchina dell’Afragolese: i rossoblù hanno infatti superato per 2-1 il Sassari Latte Dolce. Vittoria fondamentale quella ottenuta quest’oggi dalla compagine di Niutta, con le firme dell’highlander Dino Fava e del giovane Riccio, ex Napoli, che è stato assistito da Energe, anche lui è un ex della squadra partenopea. Ceparano ha giocato l’intera gara da trequartista nel 4-2-3-1.

Serie D, Nocerina-Gladiator 2-1 (Altomare)