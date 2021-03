Nuovo appuntamento con la Scugnizzeria, la rubrica di IamNaples.it che segue le avventure dei giovani azzurri in Italia e all’estero.

Ecco il riassunto di questo turno infrasettimanale:

Serie A, Atalanta-Crotone 5-1 (Luperto, Ounas)

Quarto successo consecutivo in campionato per la squadra di Gasperini che nella ripresa, dopo i goal di Gosens e Simy nel primo tempo, cambia passo mandando in gol Palomino, Muriel, Ilicic e Miranchuk. Comincia con una sconfitta, la settima di fila, l’esperienza sulla panchina dei calabresi di Serse Cosmi. Luperto ha giocato tutta la partita, mentre Ounas è rimasto in panchina.

Serie B, Chievo-Pordenone 3-0 (Ciciretti, Palmiero)

Prova estremamente cinica dei gialloblù: tre tiri, tre gol (Ciciretti, Garritano, Obi) – una vittoria non convincente dal punto di vista del gioco ma che permette ai clivensi di rilanciarsi in classifica dopo la serie di sconfitte. Risultato fin troppo pesante per i neroverdi in emergenza, Morra si ferma al palo. Gran prestazione di Ciciretti. Prestazione sufficiente per Palmiero.

Serie B, Salernitana-Spal 0-0 (Tutino)