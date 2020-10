Scugnizzeria in the World – Doppietta per Tutino. In goal anche Zerbin

Serie C, Perugia-Fermana 2-0 (Labriola)

Il Perugia batte la Fermna 2-0 con le reti di Negro e Moscati su calcio di rigore. Labriola non era disponibile per il match.

Serie C, Cavese-Viterbese 0-2 (Zedadka)

La Viterbese batte la Cavese 0-2 con le reti di Tounkara e Rossi. Zedadka è rimasto in panchina

Serie C, Padova-Legnago Salus 1-1 (Zanoli, Sgarbi e Senese)

Pareggio per 1-1 tra Padova e Legnago Salus. Ospiti subito in vantaggio con il goal di Bulevardi al 2′. Il Padova ha raggiunto il pareggio al 79′ con Della Latta. Sgarbi è stato sostituito al 23′ per infortunio, mentre Zanoli ha giocato l’inter match. Senesere non era disponibile per il match.

Serie C, Turris-Monopi 1-1 (D’Ignazio)

Partita viva, interessante e maschia all’Amerigo Liguori di Torre del Greco. Con questo risultato la Turris arriva a quota dieci, mentre il Monopoli giunge a quattro lunghezze. Campani in vantaggio al 50′ con Pandolfi, gli ospiti pareggiano all’80’ con Arlotti. Panchina per D’Ignazio.

Serie D, Portici-Real Aversa 3-2 (De Martino, Vitiello)

Bella vittoria del Portici che batte per 3 a 2 la Real Aversa. Decidono la doppietta di Maione e la rete di Nappo nel finale.