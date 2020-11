Scugnizzeria in the World – Esordio per Senese tra i professionisti. Tutino manda in vetta la Salernitanta

Termina 1-0 Bologna-Crotone, decisivo un gol di Soriano. Il trequartista felsineo regala la vittoria ai suoi con una rete al 47′, nei minuti di recupero del primo tempo. Ottima gara di Luperto, in prestito dal Napoli, contiene molto bene l’insidioso attacco bolognese.

Serie A, Cagliari-Spezia 2-2 (Ounas)

Finisce con un 2-2 in extremis la sfida delle 18:00 tra Cagliari e Spezia. Padroni di casa che sono i primi ad andare in svantaggio a causa del gol di Gyasi (35′), ma che poi tirano fuori l’orgoglio nella ripresa e nel giro di 6′ piazzano la rimonta col solito Joao Pedro (52′) e l’ex azzurro Pavoletti (58′), tornato al gol dopo più di un anno. Rigore beffa al 92′ per i sardi ormai certi dei tre punti, strappati da Nzola (94′) che salva lo Spezia. 77′ per Adam Ounas, in prestito dal Napoli.

Serie B, Chievo-Lecce 1-2 (Palmiero)

Un destro di al 93′ permette alla squadra di Corini, vittorioso nel suo vecchio stadio, di salire in vetta alla classifica di Serie B: a segno nell’1-2 del Bentegodi anche Stepinski per i pugliesi e Garritano per i padroni di casa. Nonostante la sconfitta, Palmiero ha disputato un’ottima gara.

Serie B, Reggiana-Cremonese 1-1 (Gaetano)

Termina 1-1 il match di Serie B tra Reggiana e Cremonese. I padroni di casa si portano in vantaggio al 14′ con Costa, salvo poi essere agguantati al 90′ dagli ospiti con un gol di Strizzolo. Gianluca Gaetano, in prestito dal Napoli, ha disputato solo i primi 45′ lasciando il campo per Buonaiuto.

Serie B, Cosenza-Salernitana 0-1 (Tutino)

Un gol di Gennaro Tutino permette alla Salernitana di vincere a Cosenza, i granata sono primi a +2 sulle seconde. Cosenza che ha sfiorato il pari nel finale anche in 10, ma i granata hanno disputato un’ottima gara pur in emergenza. Da Luca Esposito è tutto, continuate a seguirci con i continui approfondimen

Serie C, Pro Patria-Grosseto 0-0 (Russo)

Termina a reti bianche il match tra Pro Patria e Grosseto, valevole per il tredicesimo turno del Girone A di Serie C. Raffaele Russo, in prestito dal Napoli, è partito titolare giocando 78′ e venendo ammonito al 61′.

Serie C, Gubbio-Feralpisalò 1-1 (Mezzoni)

Finisce in parità il confronto tra Gubbio e Feralpisalò che ha regalato emozioni e manovra di qualità nel contesto di novanta minuti molto combattuti ed equamente divisi. E’ stato il Gubbio a fare le cose migliori nel primo tempo andando in vantaggio con una «perla» di Pasquato (28’) che ha sfiorato il raddoppio due minuti dopo quando De Lucia è stati bravo a respingere di piede. Nella ripresa, con i locali che hanno risentito anche dell’infrasettimanale con la Triestina, la Feralpisalò ha spinto con maggior determinazione, grazie anche al contributo della panchina, ha impegnato Cucchietti in difficili interventi, trovando il gol del pari a sei minuti dal termine con Legati, svelto nel deviare a pochi metri da Cucchietti una conclusione di D’Orazio da fuori area su calcio d’angolo di Guidetti. Mezzoni è rimasto in panchina per tutto il match.

Serie C, Fermana-Matelica 1-1 (Labriola)

Termina in parità il match di Serie C tra Fermana e Matelica. Partita che si risolve in 1′, con i padroni di casa che vanno per primi in vantaggio con Boateng (12′) a cui risponde Calcagni (13′). Assente Valerio Labriola per la Fermana, calciatore in prestito dal Napoli.

Serie C, Sambenedettese-Legnago Salus 1-1 (Senese)

Sambenedettese-Legnago Salus, valevole per il tredicesimo turno del Girone B di Serie C, termina 1-1. In gol per gli ospiti Luppi su rigore al 13′, e gol del pareggio di casa all’87’ di Masini. Zanoli ha disputato la gara, venendo ammonito al 42′. Senese è subentrato a Morselli al 66′ venendo ammonito dieci minuti più tardi, facendo così il suo esordio in Serie C tra i professionisti. Lorenzo Sgarbi, invece, non è stato convocato per via dell’infortunio dovuto alla rottura del crociato contro il Padova. I tre sono in prestito al Legnago dal Napoli.

Serie C, Alessandria-Pro Vercelli 1-1 (Zerbin)

Termina 1-1 Alessandria-Pro Vercelli, valevole per il tredicesimo turno del Girone A di Serie C. I padroni di casa vanno in vantaggio con Eusepi al 26′ e raddoppiano al 68′ con Arrighini. Gli ospiti accorciano le distanze con un rigore di Padovan all’85’, ma non basta. Alessio Zerbin, in prestito dal Napoli e in forza alla Pro Vercelli, è rimasto in panchina per tutta la gara.

Serie C, Cavese-Casertana 0-1 (Zedadka)