Scugnizzeria in the World – Folorunsho a segno con il Pordenone

Nuovo appuntamento con la Scugnizzeria, la rubrica di IamNaples.it che segue le avventure dei giovani azzurri in Italia e all’estero.

Ecco il riassunto nell’ultimo fine settimana:

Salernitana-Empoli 2-4 (Luperto)

Debutto amaro per Stefano Colantuono sulla panchina della Salernitana. Il club campano perde 4 a 2 in casa nello scontro salvezza contro l”Empoli.

Choc iniziale con Empoli avanti 3-0 dopo 15 minuti e gara condizionata da questo clamoroso inizio dei toscani. Ottima gara di Luperto.

Benevento-Cosenza 3-0 (Palmiero)

Vittoria per 3-0 per i sanniti. Palmiero non era disponibile per il match.

Frosinone-Ascoli 2-1 (Zerbin)

Ritrova finalmente la vittoria e il sorriso il Frosinone, quest’oggi vincitore nel match di nona giornata di Serie B contro l’Ascoli. Una vittoria sofferta che mancava da oltre un mese (17 settembre) per i ciociari capitanati da Fabio Grosso, che hanno agguantato i tre punti grazie alle reti di Gatti (32′) e Ricci (48′). Ininfluente il gol che ha accorciato le distanze per gli ospiti di Bidaoui (65′). Ha preso parte alla partita anche l’azzurrino Alessio Zerbin (Frosinone), subentrato a Canotto al 74′.

Brescia-Cremonese 1-0 (Gaetano)

Il Brescia porta a casa il match del Rigamonti contro la Cremonese. 1-0 il risultato finale, deciso da una rete realizzata da Spalek all’84. Le Rondinelle tornano dunque al successo dopo due sconfitte consecutive, avendo ragione di una buona Cremonese, che soprattutto nella ripresa ha avuto occasioni per vincere la partita (Ciofani ha fallito un rigore). Con questo risultato il Brescia sale a quota 17 punti, al secondo posto, superando proprio gli avversari di stasera che restano a 16. Brutta prestazione per Gaetano.

Foggia-Taranto 1-1 (Labriola)

Regna l’equilibrio nel match di Serie C di quest’oggi tra Foggia e Taranto. Il derby pugliese viene timbrato da Saraniti, a segno per gli ospiti su calcio di rigore, e Petermann che pareggia i conti per i padroni di casa. Tra le fila del Taranto si è visto anche l’azzurrino Valerio Labriola,centrocampista 20enne in prestito dal Napoli.

Calcio Giugliano-Muravera 2-0 (Baietti)

È un vero e proprio rullo-compressore il Giugliano, che anche quest’oggi porta a casa una vittoria e mantiene la vetta del gruppo G di Serie D. A farne le spese è il Muravera che dopo tre successi consecutivi cade per 2-0 in casa della capolista a causa dei gol di Scaringella e De Rosa. Porta inviolata, dunque, per l’azzurrino Francesco Baietti, portiere in prestito dal Napoli al Giugliano.

Ostiamare-Torres 1-2 (Rossi)

Cala il poker di vittorie consecutive in campionato la Torres, che quest’oggi ha espugnato il campo dell’Ostia Mare battendolo per 1-2. Match-winner Masala e Scotto, inutile il gol a dimezzare lo svantaggio di Vasco, a segno su calcio di punizione. In campo per 90′ l’azzurrino Francesco Rossi (Torres), terzino destro in prestito dal Napoli, il quale al 53′ ha causato un calcio di rigore poi sbagliato da un avversario.

Virtus Francavilla-Bari 3-0 (Prezioso)

Clamorosa debacle del Bari, che cede 3-0 alla Virtus Francavilla in terra brindisina, in forza delle reti di Ekuban dopo 8 minuti, di Caporale al 27’ e, nella ripresa, del sigillo di Ventola a venti giri di lancette dal termine. Buona prestazione per Prezioso, ammonito e sostituito all’82’.

Legnago Salus-Trento 1-0 (Sgarbi)

Il Trento esce sconfitto 1-0 dal “Mario Sandrnini” di Legnago grazie alla rete di Ricciardi. Una sfida tutto sommato alla pari che però ha un peso specifico significativo per la lotta salvezza e che mette i gialloblù in allerta. Per il Trento si tratta della terza sconfitta consecutiva. Panchina per Sgarbi.

Pistoiese-Montevarchi 2-0 (Mezzoni)