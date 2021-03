Scugnizzeria in the World – Gaetano ispira tutte le azioni della Cremonese

Nuovo appuntamento con la Scugnizzeria, la rubrica di IamNaples.it che segue le avventure dei giovani azzurri in Italia e all’estero.

Ecco il riassunto nell’ultimo fine settimana:

Bundesliga, Eintracht Francoforte-Union Berlino 5-2 (Younes)

Netta vittoria da parte dell’Eintracht Francoforte che ha regolato in maniera decisamente agevole l’Union Berlino. Lo scarto finale riflette le differenze che si sono viste in campo. André Silva e soci hanno capitalizzato al meglio la mole di gioco prodotta. Eintracht Francoforte che si porta in vantaggio al 2° minuto e che continua a cercare di fare la partita in modo da non lasciar campo al rientro dell’Union Berlino. Le emozioni si susseguono così come le reti. Al triplice fischio Eintracht Francoforte che può festeggiare i tre punti conquistati grazie al successo per 5-2. Younes non era disponibile.

Eredivisie, Zwolle-VVV Venlo 2-1 (Machach)

Il Zwolle porta a casa tre punti importanti grazie al successo casalingo contro il VVV Venlo. Nella ventisettesima giornata, apre le marcature Tedic; ospiti che trovano il pareggio con Gelmi, ma che poi si devono arrendere a van Polen e compagni che ottengono la vittoria al 79′. Machach non è stato convocato per la sfida.

Serie A, Crotone-Bologna 2-3 (Luperto e Ounas)

Match ricco di emozioni allo Scida. Il Crotone va avanti 2-0 nel primo tempo con le reti di Messias su punizione e di Simy su rigore. Miha cambia uomini nella ripresa e cambia anche il risultato: Soumaoro (autore del fallo da rigore) accorcia. Poi completano la rimonta due subentrati: Schouten e Skov Olsen. Bologna a quota 34 punti, Crotone sempre ultimo. Ounas e Luperto non era disponibili per il match.

Serie B, Ascoli-Cremonese 0-0 (Gaetano)

Pareggio per l’Ascoli contro la Cremonese. Il match valevole per la trentesima giornata della Serie B finisce senza reti. Gli uomini di Fabio Pecchia ci hanno provato più degli avversari senza però riuscire a fare bottino pieno. Caligara e Bartolomei hanno avuto buone occasioni da rete ma alla fine il tanto atteso gol non è arrivato. Gaetano: ispira tutte le azioni offensive e scambia la posizione di continuo con Ciofani per non dare punti di riferimento. Solo Leali gli dice di no con un miracolo. Sostituito per infortunio.

Serie B, Reggina-Chievo 1-1 (Ciciretti e Palmiero)

Ancora una frenata per il Chievo, che oggi non va oltre l’1-1 in casa della Reggina. Vivono una sorta di “maledizione della vittoria” i clivensi, con i tre punti che non arrivano da cinque partite (Chievo-Pordenone 3-0 dello scorso 2 marzo). Successo che, in realtà, sembrava essere in cassaforte dopo il gol di Djordjevic al 47′, ma l’ex azzurro Denis ha tirato su per i capelli la Reggina all’89’. Gran parte di gara per Ciciretti (79′), così come per l’altro azzurro in prestito al Chievo Palmiero, che invece ha disputato l’intera gara.

Serie B, Salernitana-Brescia 1-0 (Tutino)

La Salernitana torna al successo casalingo dopo due mesi, piegando le resistenze di un Brescia poco lucido. A decidere la gara l’incornata di Bogdan nel primo tempo. Tre punti che proiettano i granata al terzo posto solitario. Tutino è stato sostituito all’85’.

Serie C

Serie C, Grosseto-Pro Patria 1-0 (Russo)

Vince contro ogni pronostico quest’oggi il Grosseto, che si impone per 1-0 sulla Pro Patria più avanti in classifica. Gli uomini di Magrini, con il successo odierno, centrano il quarto risultato utile consecutivo. A svoltare una partita completamente bloccata è un calcio di rigore trasformato da Cretella al 74′, che basta ai padroni di casa per portare a casa tre punti pesantissimi. Poco più di mezz’ora per l’azzurrino Russo, attaccante classe ’99 in prestito dal Napoli al Grosseto.

Serie C, Legnago Salus-Sambenedettese 1-1 (Zanoli e Sgarbi)

È un pareggio importante quello conquistato oggi dal Legnago Salus, che strappa l’1-1 in casa contro la Sambenedettese. Due rigori e un punto ciascuno per le due squadre, a segno con i penalty trasformati rispettivamente da Rolfini e Botta. Parte titolare e resta in campo per 75′ Zanoli, mentre è fuori dai convocati l’altro azzurrino Sgarbi: entrambi sono in prestito dal Napoli al Legnago Salus.

Serie C, Casertana-Cavese 2-1 (Senese)

La Cavese cade per la quinta volta consecutiva ma recrimina per le espulsioni di Gerardi e Scoppa sull’1-1 che hanno costretto i ragazzi di Campilongo a giocare in 9 nel finale di gara, pagando a caro prezzo prima del 90′. Casertana che ha il merito di averci creduto e rimontato questo derby, portando a casa i tre punti. Gli ospiti sono passati in vantaggio con Gerardi al 27′ per poi essere raggiunti e superati da Pacilli al 54′ e da Longo all’89’. Senese ha giocato l’intera gara.

Serie C, Modena-Cesena 1-0 (Prezioso)

Torna alla vittoria il Modena dopo la sconfitta dell’ultimo turno, e lo fa proprio al fotofinish nel derby contro il Cesena, grazie al gol di Corradi che fissa l’1-0 finale. Prezioso è subentrato al 37′ della ripresa.

Serie C, Pro Vercelli-Alessandria 0-1 (Mezzoni e Zerbin)

L’Alessandria batte la Pro Vercelli grazie all’autogol di Nielsen. Grande gara degli ospiti. Zerbin è stato sostituito al 60′, mentre Mezzoni è rimasto in panchina.

Serie D

Serie D, Molfetta-Sorrento 2-1 (Somma)

Esce sconfitto per la seconda volta consecutiva in trasferta il Sorrento, oggi sconfitto in rimonta dal Molfetta. Partita che si era anche messa in discesa per i campani al 21′, quando Fusco ha siglato il gol del vantaggio. Poi, però, cala il ritmo degli ospiti e sale quello dei padroni di casa, che due minuti dopo trovano la rete del pareggio con Strambelli. Ci pensa poi Diallo all’81’ a completare il sorpasso, che consegna al Molfetta la vittoria. Non convocato per il Sorrento l’azzurrino Somma, terzino destro classe 2003 in prestito dal Napoli.

Serie D, Portici-Cerignola 0-4 (Vitiello e De Martino)

Ormai non riesce più a rialzare la testa il Portici, oggi esce sconfitto per l’ennesima volta. Al San Ciro passeggia l’Audace Cerignola, che rifila un netto 4-0 ai campani grazie a una doppietta di De Cristofaro e ai gol di Silletti e Malcore. Disputa l’intera gara nella disfatta odierna l’azzurro Vitiello, mentre assiste dalla panchina alla debacle dei suoi De Martino, l’altro calciatore in prestito dal Napoli al Portici.

Serie D, Taranto-Casarano 0-0 (Marrazzo)