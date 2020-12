Scugnizzeria in the World – Goal decisivo per Prezioso. Assist per Palmiero

Nuovo appuntamento con la Scugnizzeria, la rubrica di IamNaples.it che segue le avventure dei giovani azzurri in Italia e all’estero.

Ecco il riassunto nell’ultimo fine settimana:

Bundesliga, Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund 1-1 ( Younes)

Regna l’equilibrio alla Commerzbank Arena di Francoforte tra Eintracht e Borussia Dortmund, oggi in campo per la 10^ giornata di Bundesliga. Padroni di casa che passano per primi in vantaggio dopo pochi minuti con Kamada (9′), salvo poi farsi raggiungere dalla rete di Reyna poco dopo l’inizio del secondo tempo (56′). Fuori dalla lista dei convocati Younes, in prestito dal Napoli.

Serie A, Crotone-Napoli 0-4 (Luperto)

Vittora roboante degli azzurri in Calabria. Goal siglati da Insigne, Lozano, Demme e Petagna. Luperto ha giocato l’intero match contro la sua ex squadra. Il centrale è partito bene, ma poi si è sciolto come tutto il Crotone.

Serie A, Verona-Cagliari 1-1 (Ounas)

Termina 1-1 la sfida del Bentegodi tra Verona e Cagliari. Al vantaggio iniziale dei padroni di casa, firmato all’8′ da Zaccagni, risponde Marin ad inizio ripresa. Un punto a testa, dunque, per Juric e Di Francesco. In classifica il Verona sale a 16 punti, a -1 dalla Lazio. Il Cagliari raggiunge il Bologna a 12. Ounas assente per via della sua positività al Covid.

Eredivisie, Waalwijk-VVV-Venlo 3-2 (Machach)

Emozionante 3-2 tra RKC e VVV Venlo nella undicesima giornata del girone della EREDIVISIE OLANDESE. E’ la squadra di Fred Grim a portare a casa risultato e punti in palio. L’equilibrio viene rotto definitivamente dalla rete di Daneels al minuto 87 che permette così ai padroni di casa di avanzare in classifica. Machach è subentrato al 92′.

Serie B, Cremonese-Entella 2-1 (Gaetano)

Scontro di bassa classifica oggi in Serie B tra Cremonese ed Entella. Fanno tutti i padroni di casa, trascinati da Strizzolo che nel giro di un quarto d’ora (15′ e 31′) fa doppietta e regala il doppio vantaggio ai suoi. Vanno in gol anche gli ospiti, ma su un autogol di Valzania (60′). Parte dalla panchina Gianluca Gaetano, in prestito dal Napoli, che gioca 20′ da subentrato al posto di Buonaiuto.

Serie B, Frosinone-Chievo 3-2 (Palmiero)

Partita rocambolesca al Benito Stirpe tra Frosinone e Chievo Verona, disputata quest’oggi per la 10^ giornata di Serie B. I clivensi si portano avanti per 2-0 grazie alle reti di Canotto (18′) su assist dell’azzurro Luca Palmiero e Margiotta (32′). I padroni di casa, però, non ci stanno, si rimboccano le maniche e mettono a segno una straordinaria rimonta con Ciano (39′) e Novakovich che fa doppietta (53′ e 79′).

Serie B, Salernitana-Cittadella 1-0 (Tutino)

Vittoria in extremis e primato in classifica provvisorio per la Salernitana di Castori, che non stecca nel match casalingo di oggi contro il Cittadella. Decisiva la rete nel finale di Bogdan (86′), che regala ai suoi un successo pesantissimo. Gioca praticamente tutta la partita Gennaro Tutino, attaccante in prestito dal Napoli alla Salernitana. Serie C, Legnago Salus-Cesena 0-1 (Zanoli, Sgarbi e Senese) Quando sembrava ormai certo il pareggio, ecco che il Cesena fa saltare il banco e vince in casa del Legnago Salus. Eroe di giornata il giovane attaccante Capanni, che va in gol allo scadere (93′) e regala la vittoria agli emiliani. Pomeriggio amaro, dunque, per gli azzurrini Zanoli e Senese, che hanno assistito alla sconfitta uno dal campo e l’altro dalla panchina. Serie C, Modena-Fermana 1-0 (Prezioso, Labriola) I canarini vincono sotto la pioggia, decide Prezioso, di proprietà del Napoli, dopo 40 secondi. Labriola, tra le fila della Fermana. non era disponibile per il match. Serie C, Feralpisalò-Mantova 1-3 (Mezzoni) In un campo ai limiti della praticabilità, dopo tre turni positivi, inciampa nuovamente la Feralpisalò di Massimo Pavanel, che perde 3-1 in casa contro il Mantova. Ospiti che sfruttano due dei tre rigori concessi dall’arbitro Monaldi, e strappano i tre punti. Mezzoni è rimasto in panchina per tutta la gara. Serie C, Catanzaro-Turris 3-1 (D’Ignazio) Termina col risultato finale di 3-1 la diretta di Catanzaro Turris. Nel primo tempo gli ospiti passano in vantaggio con Esempio che dieci minuti dopo però viene espulso. Alla fine del primo tempo pareggia, con una grande giocata, Risolo. Nella ripresa gli ospiti riescono a tenere alta la concentrazione e a non subire gol, ma arrivano due reti negli ultimi dieci minuti a segno vanno Evacuo e Curiale. Torna a perdere la squadra ospite che scivola ai margini della zona playoff tornando a perdere dopo quattro risultati utili consecutivi. Dall’altra parte i giallorossi invece tornano a vincere dopo aver perso nell’ultimo turno col Bari al San Nicola. Il quarto posto è consolidato anzi sono stati rosicchiati due punti al Teramo che ha pareggiato ancora una volta. D’Ignazio è rimasto in panchina per tutto il match. Serie C, Pro Vercelli-Livorno rinviata per maltempo (Zerbin)

Serie C, Grosseto-Novara 1-1 (Russo)

Grosseto-Novara, match valevole per il quattordicesimo turno del Girone A di Serie C, termina 1-1. La gara si sblocca al 53′ con una rete di Galligani che porta in vantaggio i padroni di casa. Al 76′ Raffaele Russo, in prestito dal Napoli, subentra a Polidori. All’83’ gli ospiti pareggiano con Schiavi su rigore, il quale si farà espellere pochi minuti più tardi per rosso diretto insieme al subentrato Pedrini del Grosseto.

Serie C, Catania-Cavese 1-1 (Zedadka)

Termina 1-1 il match tra Catania e Cavese, valevole per il quattordicesimo turno del Girone C di Serie C. I padroni di casa si portano in vantaggio con Pecorino al 35′, ma si fanno raggiungere dalla rete di Russotto al 58′. I siciliani terminano la gara in nove per la doppia ammonizione di Nana Welbeck all’84’ e il rosso diretto di Tonucci. Nella Cavese non ha preso parte alla gara Zedadka, in prestito dal Napoli, non convocato.

Serie D, Portici-Gravina 1-3 (Vitiello e De Martino)

Termina 1-3 il match di Serie D Portici-Gravina, recupero del sesto turno del Girone H. Gli ospiti si portano in vantaggio con De Feo al 3’e raddoppiano poi al 55′ con Messori. Al 65′ la riapre Maione, ma al 92′ Ficara chiude la partita siglando il 3-1 ospite. Nelle file dei padroni di casa non ha preso parte alla gara Vitiello, non convocato per un piccolo colpo al ginocchio; De Martino invece è partito titolare. Entrambi i ragazzi sono in prestito dal Napoli.