Scugnizzeria in the World – Gran bel goal di Ounas con il Crotone. A segno anche Gaetano

Bundesliga, Eintracht Francoforte-Colonia 2-0 (Younes)

Vince e si conferma al terzo posto l’Eintracht Francoforte, che supera per 2-0 il Colonia nel match odierno di Bundesliga. Padroni di casa che, però, devono attendere il secondo tempo per sbloccarla. Al 57′, ci pensa l’ex Milan Andrè Silva a portare in vantaggio i suoi su assist di Kamada. L’inerzia della gara resta a favore dell’Eintracht, che a dieci minuti dalla fine trova il raddoppio con N’Dicka, che fissa il risultato sul definitivo 2-0. Pomeriggio fortunato per l’azzurro Amin Younes, in prestito dal Napoli all’Eintracht Francoforte, che gioca per 71′, venendo poi sostituito da Almamy Touré.

Eredivisie, Utrecht-VVV Venlo 3-1 (Machach)

Niente da fare per il Venlo di Zinedine Machach, che nel match di oggi della ventiduesima giornata di Eredivisie perde per 3-1 in casa dell’Utrecht. Padroni di casa che mettono subito le cose in chiaro e attaccano forte, conquistando un calcio di rigore al 31′, poi sbagliato da Maher. Primo tempo che resta sul risultato di 0-0, con la sfida che si sblocca al 61′ grazie al gol di Mahi, a segno per l’Utrecht.

All’85’ il secondo acuto dei padroni di casa, che raddoppiano con Ramselaar prima di subire la rete che accorcia le distanze di Giakoumakis, che sigla la prima e unica rete del Venlo su rigore al 91′. Sempre nel recupero, il gol del ko ancora di Mahi, che al 95′ chiude i giochi. Disputa un’ottima partita, ma purtroppo non basta, Zinedine Machach, centrocampista in prestito dal Napoli al Venlo.

Serie A, Crotone-Sassuolo 1-2 (Luperto, Ounas)

Vittoria in trasferta del Sassuolo di De Zerbi che vince grazie alle reti di Berardi e di Ciccio Caputo su rigore.

Non basta ai calabresi una grande rete di Adam Ounas che realizza una rete da cineteca ed è il migliore in campo dei suoi, ma non basta per fare punti. Prestazione insufficiente da parte di Luperto.

Serie B, Salernitana-Vicenza 1-1 (Tutino)

Termina 1-1 Salernitana-Vicenza, match valido per il ventitreesimo turno di Serie B. Al 30′ Tutino si guadagna un calcio di rigore e si presenta lui dal dischetto, ma il pallone scheggia la traversa e termina in curva. La gara si sblocca solo all’81’, quando Aya porta in vantaggio i padroni di casa con un colpo di testa da calcio di punizione. Due minuti dopo, però, arriva la beffa con Giacomelli che fissa il risultato sull’1-1 finale, con una conclusione da fuori area. La gara di Gennaro Tutino, in prestito dal Napoli, è condizionata nettamente dall’errore dal dischetto. Prestazione sufficiente la sua, ma non al di sopra della media come ha abituato i tifosi granata.

Serie B, Cremonese-Lecce 1-2 (Gaetano)

Il Lecce batte la Cremonese 2-1 con l’autogol di Castagnetti e il goal decisivo di Rodriguez. I lombardi erano passati in vantaggio con Gaetano. Il giocatore di proprietà del Napoli ha disputato l’intero match.

Serie B, Brescia-Chievo 1-0 (Palmiero, Ciciretti)

Vittoria importante per i lombardi che battono il Chievo con la rete di Ayé al 35′. Palmiero, sostituito al 73′, ha provato a dirigere la manovra, ma l’ha fatto con alterne fortune. Ciciretti è stato relegato in panchina per tutta la durata della partita.

Serie C, Pro Vercelli-Grosseto 3-0 (Mezzoni, Zerbin e Russo)