Scugnizzeria in the World – Gran partita di Zerbin. In goal ancora Tutino

Bundesliga, Wolfsburg-Eintracht Francoforte 2-1 (Younes)

Il Wolfsburg supera per 2-1 l’Eintracht Francoforte nell’anticipo dell’11° turno di Bundesliga. A firmare la rimonta dei biancoverdi alla “Volkswagen Arena” è stata una doppietta di Weghorst tra il 76′ (rigore) e l’88’. A portare momentaneamente avanti gli ospiti ci aveva pensato invece Bas Dost al 62′ (rigore). Younes è subentrato al novantesimo minuto.

Serie A, Crotone-Spezia 4-1 (Luperto)

Prima vittoria in campionato per il Crotone che batte 4 a 1 lo Spezia e rientra in corsa salvezza. Decidono la doppietta di Messias e le reti di Reca ed Eduardo. Partita sufficiente per Luperto che ha giocato l’intero match.

Serie A, Cagliari-Inter 1-3 (Ounas)

E’ finita 1-3 la partita tra Cagliari e Inter. Sardi in vantaggio alla fine del primo tempo con Sottil, poi raggiunti dai ragazzi di Conte, dopo i cambi ‘azzeccati’ del tecnico nerazzurro. In 13′ l’Inter ha ribaltato la partita, grazie a Barella prima e D’Ambrosio poi. Nel finale, un contropiede di Lukaku ha fissato il risultato sull’1-3. Mercoledì l’Inter sfiderà il Napoli al Meazza. Ounas assente per via della sua positività al Covid.

Eredivisie, Venlo-Feyenoord 0-3 (Machach)

Netta vittoria del Feyenoord che ha battuto 3 a 0 in trasferta il Venlo grazie alla doppietta di Toornstra e un gol di Berghuis.

Dieci minuti di gioco per Zinedine Machach che entra nel finale di gara.

Serie B, Chievo-Reggiana 3-0 (Palmiero)

Un gol nel primo tempo, due nella ripresa: così il Chievo si sbarazza della Reggina nell’11° turno di Serie B. Il mattatore dell’incontro è stato senza alcun dubbio Francesco Margiotta, autore di una doppietta tra il 25′ e il 57′. A chiudere il match ci ha pensato infine Rigione al 76′.

Buona la prestazione di Luca Palmiero che gioca 80 minuti e viene sostituito da Di Noia, dopo un’ammonizione.

Grazie a questa vittoria casalinga, il Chievo raggiunge il settimo posto in classifica a quota 17 punti. Reggina, invece, tredicesima con 10 lunghezze.

Serie B, Cremonese-Ascoli 3-3 (Gaetano)

Termina 3-3 Cremonese-Ascoli, match valevole per l’undicesimo turno di Serie B. I padroni di casa si portano in vantaggio al 17′ con Strizzolo. Bajic tra le fila ospiti è scatenato e nel primo tempo ribalta il risultato con due reti al 26′ e al 32′. La punta bosniaca ha l’occasione al 39′ di siglare la tripletta, ma si fa parare un rigore da Volpe. Al 43′ Deli riporta in parità il risultato. Al 55′, sempre Deli, ribalta il risultato portando la Cremonese in vantaggio per 3 reti a 2. L’Ascoli non demorde e immediatamente arriva la risposta, Bajic al 57′ firma la tripletta personale facendosi perdonare l’errore dal dischetto. Le squadre provano a trovare il gol vittoria, ma la gara termina 3-3. Da segnalare la prestazione opaca di Gianluca Gaetano, in prestito dal Napoli. Il giovane azzurrino appare spento e spaesato, motivo per il quale Bisoli lo sostituisce a inizio ripresa, inserendo al suo posto Celar.

Serie B, Brescia-Salernitana 3-1 (Tutino)

Termina 3-1 Brescia-Salernitana, gara valevole per l’undicesimo turno di Serie B. Pronti, via e i padroni di casa si portano immediatamente in vantaggio con un gol al 3′ di Tom van de Looi, in seguito ad un’azione da corner. Il Brescia raddoppia poi con Spalek al 21′. Al 43′ la Salernitana riapre il match con un rigore trasformato da Tutino. Gli ospiti nella ripresa cercano il gol del pari, ma i padroni di casa disputano una grande partita e al 76′ Bjarnason chiude i giochi siglando il 3-1 finale. Buona la gara di Gennaro Tutino, in prestito dal Napoli, bagnata anche da un gol. La sua partita termina all’87’ quando viene sostituito per Giannetti.

Serie C, Pro Vercelli-Albinoleffe 2-2 (Zerbin)

Finisce 2 a 2 il match di Lega Pro tra Pro Vercelli ed Albinoleffe con i padroni di casa che raggiungono nel finale solo il pari.