Scugnizzeria in the World – Grandissimo goal di Ounas. Gaetano e Mezzoni uomini assist

Nuovo appuntamento con la Scugnizzeria, la rubrica di IamNaples.it che segue le avventure dei giovani azzurri in Italia e all’estero.

Ecco il riassunto nell’ultimo fine settimana:

Bundesliga, Eintracht Francoforte-Stoccarda 1-1 (Younes)

Eintracht Francoforte-Stoccarda, match valido per il ventiquattresimo turno di Bundesliga termina 1-1. Al 67′ Kalajdzic porta in vantaggio gli ospiti, ma due minuti più tardi Kostic ristabilisce la parità. Buona la gara di Amin Younes, in prestito del Napoli, dove ha agito da unico trequartista alle spalle di Jovic e André Silva. Il fantasista tedesco ha lasciato il campo all’87’ per Zuber.

Eredivisie, Feyenoord-VVV Venlo 6-0 (Machach)

Il match di campionato tra Feyenoord e Venlo si è concluso 6 a 0, dominio totale dei padroni di casa.

Negli ospiti assente per infortunio Zinedine Machach.

Serie A, Crotone-Torino 4-2 (Ounas e Luperto)

Dopo due giornate senza scendere in campo, torna a giocare il Torino, oggi impegnato in casa del Crotone. E il pomeriggio si mette subito male per i granata, che vanno in svantaggio a causa del rigore segnato da Simy. Gli uomini di Nicola, però, hanno la forza di rimontare e pareggiano con Madragora, ma Simy riporta di nuovo i suoi in vantaggio nella ripresa. Consolida il risultato Reca, a segno con un sinistro micidiale che trafigge Sirigu, ma il Torino rientra subito in partita con Sanabria. A tempo ormai scaduto c’è spazio per la perla dell’azzurro Ounas (in prestito al Crotone), a segno con un eurogol. In campo per tutti i 90′ l’altro azzurro Luperto, in prestito anch’egli dal Napoli.

Serie B, Cremonese-Salernitana 0-1 (Gaetano e Tutino)

Un colpo di testa dell’ex Djuric poco prima del quarto d’ora del primo tempo condanna la Cremonese ad una sconfitta e regala tre punti fondamentali ai campano. Gaetano, subentrato al 46′ a Baez, ha il merito di vivacizzare una manovra spesso lenta e prevedibile. Tutino è rimasto in panchina per tutto il match.

Serie B, Chievo-Vicenza 1-2 (Palmiero e Ciciretti)

Colpaccio del Vicenza al Bentegodi. Un primo tempo perfetto consente ai biancorossi di centrare un successo fondamentale, il Chievo si allontana dalla zona promozione diretta ma porta a casa un ottimo secondo tempo. Per ospiti hanno segnato Lanzafame e Rigori mentre per i gialloblù il marcatore è stato Giaccherini. Palmiero: un’ora più che positiva, sfiora il gol su punizione ma Grandi gli dice di no. Cala nel finale. Cicireti: Sembrano lontani anni luce i tempi in cui spadroneggiava a Benevento, anche ad Ascoli ed Empoli si è acceso ad intermittenza. Ha la grande chance dal primo minuto, ma non entra mai in partita .Da un suo errore nasce l’azione del raddoppio vicentino. Il centrocampista offensivo è stato sostituito al 46′.

Serie C, Grosseto-Juventus Under 23 0-1 (Russo)

Un gol di Da Graca basta alla Juventus Under 23 per conquistare la vittoria in casa del Grosseto. Tra le due squadre, in campo oggi per la ventinovesima giornata di Serie C, girone A, l’equilibrio ha regnato sovrano per quasi tutta la gara, salvo poi rompersi all’86’, quando l’attaccante classe 2002, subentrato nel secondo tempo, mette in porta il gol vittoria. Entra solo nel recupero l’azzurrino Russo, in prestito dal Napoli al Grosseto.

Serie C, Matelica-Legnago Salus 5-1 (Zanoli e Sgarbi)

Sconfitta sonora quella di oggi per il Legnago Salus, in campo per la ventinovesima giornata di Serie C, girone B in casa del Matelica. I padroni di casa vanno in vantaggio dopo appena 12′ con Leonetti, per poi raddoppiare al 39′ con Balestrero. A inizio ripresa, al 46′, il Matelica cala il tris con Moretti, prima di subire il gol della bandiera di Grandolfo, a segno per il Legago Salus su calcio di rigore. Nel finale c’è spazio anche per la doppietta di Leonetti (82′) e la rete di Volpicelli (85′). Partecipa alla disfatta dei suoi l’azzurro Zanoli, in prestito dal Napoli e titolare quest’oggi, mentre è fuori dai convocati l’altro azzurro Sgarbi.

Serie C, Pistoiese-Pro Vercelli 0-1 (Zerbin e Mezzoni)

Con questo successo, grazie alla rete di Gatto al 38′, la Pro Vercelli risponde al successo del Como portandosi momentaneamente al secondo posto a 56, in attesa della sfida di stasera del Renate contro la Carrarese. Mezzoni, autore dell’assist decisivo, è stato sostituito al 74′, mentre Zerbin ha disputato l’inter match.

Serie C, Turris-Foggia 1-3 (D’Ignazio)

Perde in casa per 1-3 la Turris contro il Foggia. 90 minuti per l’esterno sinistro di proprietà del Napoli Luigi D’Ignazio, ammonito nel primo tempo.

Serie C, Carpi-Modena 3-0 (Prezioso)

Nel derby numero 42 della storia fa festa il Carpi che vendica la sconfitta dell’andata infliggendo al Modena una pesante sconfitta. Gara indirizzata dal rigore dopo nemmeno tre minuti di gioco per fallo di Gagno su Lomolino e trasformato da Ghion. Blanda, per non dire inesistente, la reazione dei gialloblù e ad inizio ripresa Venturi. La pessima serata del Modena è fotografata dal rigore fallito nel recupero da Scappini: cucchiaio e Rossi che para con facilità. Per il Carpi preziosa boccata d’ossigeno in classifica che si porta a più 8 sulla zona playout. Stesso distacco che ora separa il Modena dal Padova capolista. Prezioso è subentrato al 68′.

Serie D, Real Aversa-Portici 4-0 (Vitiello e De Martino)

Termina 4-0 Real Aversa-Portici, match valevole per il ventunesimo turno del Girone H di Serie D. Al primo tempo Messina sblocca il risultato al 16′, Marigliano affossa gli ospiti con un autogol al 33′. Messina firma la doppietta al 62′ e Guglielmo chiude i giochi definitivamente al 76′. Non convocati gli azzurrini Enrico De Martino e Antonio Vitiello nel Portici.

Serie D, Sorrento-Taranto 0-3 (Somma e Marrazzo)

Sorrento-Taranto, sfida valida per il ventunesimo turno del Girone H di Serie D, termina 0-3. A segno negli ospiti Santarpia, Corado e Diaz. Più di mezz’ora di gioco per Francesco Somma, in prestito dal Napoli, subentrato al 58′ per Basile (ha accusato un malore in campo, trasferito in ambulanza in ospedale). Convocato nel Taranto l’azzurrino Francesco Marrazzo.

Serie D, Afragolese-Savoia 2-2 (Ceparano)