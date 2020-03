Scugnizzeria in the World – In goal Petagna e Bifulco. Assist per Ounas

Mezz’ora di gioco per il calciatore di proprietà Napoli Gianluca Gaetano, subentrato nella ripresa.

Serie A, Parma-Spal 0-1 (Petagna)

Importante vittoria (in attesa di conoscere evolversi campionato) della Spal che espugna Parma grazie ad una rete nel finale di Andrea Petagna.

Undicesimo gol in campionato per l’attaccante di proprietà Napoli.

Serie A, Sampdoria-Verona 1-2 (Rrahmani)

Una doppietta di Quagliarella (il secondo gol su rigore) regala ai blucerchiati 3 importanti punti nella corsa salvezza. Il Verona, in vantaggio nel primo tempo grazie a un’autorete di Audero, rallenta la sua marcia europea

Rrahmani: In ritardo su Quagliarella in occasione del primo gol della Samp.

Serie B, Empoli-Trapani 1-1 (Tutino-Ciciretti)

Il match di serie B tra Empoli e Trapani si conclude sull 1 a 1. Soffrono i toscani che raggiungono la parità solo al 90 minuto grazie all’autorete di Pagliarulo. Il Trapani era passato in vantaggio con Pettinari.

Sessanta minuti di gioco per Tutino, autore di una prova abbastanza deludente. Entra nel finale anche Amato Ciciretti, che, gioca 12 minuti.

Ligue 1, Nizza-Monaco 2-1 (Ounas)

È finita 2-1 la partita tra Nizza e Monaco. Vittoria in rimonta per la squadra di Adam Ounas, calciatore in prestito dal Napoli. Decisiva la doppietta di Dolberg dopo il gol di Ben Yedder. Ounas è uscito al 77’. L’algerino ha anche fornito un assist per il primo gol di Dolberg.

Serie B, Entella-Ascoli 3-0 (Contini)

L’Entella vince 3 a 0 e si schioda dalla maledetta quota 35 punti: i biancocelesti erano reduci da 3 sconfitte consecutive. Reti di Paolucci, Poli e De Luca su rigore.

Contini: Quasi inoperoso per tutto il primo tempo e proprio al 45′ con un guizzo evita il possibile 3-1 di Trotta. Si ripete ad inizio ripresa su Sernicola, nel recupero sbaglia il tempo dell’uscita ma Ninkovic non approfitta.

Serie B, Juve Stabia-Spezia 3-1 (Bifulco)

La Juve Stabia ha travolto per 3-1 lo Spezia con i gol di Calo, Forte e Bifulco. Per gli ospiti ha segnato Ricci su calcio di rigore.

Bifulco: Subentra al 60′ e non sembra entrare con la stessa voglia che ci aveva messo contro il Trapani, ma poi trova il goal che chiude il match e in altre tre occasioni fa ripartire bene il contropiede delle vespe. Sembra giocare meglio quando entra dalla panchina, ma ormai mister Caserta non ci rinuncia sia all’inizio sia in corsa d’opera.

Serie C, Viterbese-Rieti 0-1 (Russo)

In un clima surreale, come solo uno stadio vuoto è in grado di avere, il Rieti di Caneo torna al successo e lo fa nel derby con la Viterbese grazie a un gol di De Paoli al minuto 19 della ripresa. Tre punti che sono fondamentali per i reatini che tornano in gioco per evitare la retrocessione diretta. Ma il cammino è ancora lungo e difficile.

Russo, giocatore di proprietà del Napoli e in prestito al Rieti, è stato sostituito al 75′ da Persano.