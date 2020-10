Scugnizzeria in the World – Assist per Tutino. Male Luperto

Nuovo appuntamento con la Scugnizzeria, la rubrica di IamNaples.it che segue le avventure dei giovani azzurri in Italia e all’estero.

Ecco il riassunto nell’ultimo fine settimana:

Serie A, Cagliari-Crotone 4-2 (Ounas e Luperto)

Termina 4-2 il lunch match alla Sardegna Arena tra Cagliari e Crotone. Calabresi che partono bene e vanno in vantaggio al 21′ grazie al gol di Messias che di testa gira in porta un cross rasoterra di Reca. Pareggio immediato del Cagliari con un gran calcio di punizione realizzato da Lykogiannis, al 25′ è 1-1. Al 35′ i sardi ribaltano la sfida con il Cholito Simeone su lancio di Joao Pedro, il brasiliano di prima intenzione lancia Simeone solo davanti a Cordaz. Controllo e tiro, i padroni di casa trovano il 2-1 nel giro di dieci minuti. Al 43′ i pitagorici pareggiano con un gran gol di Molina, fulminato Cragno con una conclusione di prima intenzione al volo. Al 45′ sardi ancora avanti con una girata di Sottil su cross di Zappa, il primo tempo finisce con i padrono di casa avanti. Nel secondo tempo al 3′ il calabresi rimangono in dieci, espulso per doppia ammonizione l’ex Cigarini. Al 40′ i l Cagliari chiude il match un gol di Joao Pedro: il brasiliano da due passi non sbaglia dopo la respinta di Cordaz su un colpo di testa di Pavoletti. Ounas è entrato nell’ultimo quarto d’ora. Luperto: Tra Zappa e Nandez non capisce più nulla, Reca attacca bene ma dietro non gli dà copertura. Fa fatica durante tutto il match, con l’uomo in meno è ancora peggio.

Bundesliga, Bayern Monaco-Eintracht Francoforte 5-0 (Younes)

Gara dominata dai padroni di casa. Tripletta di Lewandoski e goal di Sanè e Musiala. Younes è subentrato da ad inizio secondo tempo.

Eredivisie, Venlo-Ajax 0-13 (Machach)

Incredibile vittoria dell’Ajax che vince 13 a 0 in casa del Venlo. Il club padrone di casa in dieci uomini da inizio secondo tempo in un match assolutamente senza storia.

Protagonista del match anche Lassina Traore, autore di ben cinque gol.

Nel Venlo gioca 45 minuti Zinedine Machach che non può nulla davanti alla superiorità dei padroni di casa.

Serie B, Monza-Chievo 1-2 (Palmiero)

Allo Stadio Brianteo di Monza si è disputata Monza-Chievo Verona, gara valevole per il quinto turno di Serie B. La partita è terminata 2-1 in favore degli ospiti, capaci di rimontare l’iniziale svantaggio. In gol per i padroni di casa Boateng al 29′ su rigore, mentre i Clivensi sono trascinati da un super Djordjevic che decide il match con una doppietta siglata al 49′ e 64′. Il club di Berlusconi ha pagato l’inferiorità numerica dal 43′ in seguito alla doppia ammonizione di Barillà, pareggiata poi dal rosso diretto di Viviani all’83’. Ottima gara di Luca Palmiero, centrocampista in prestito dal Napoli, districatosi molto bene in mezzo al campo detenendo le chiavi della mediana del match: tutte le azioni dei gialloblù sono passate dai suoi piedi.

Serie B, Salernitana-Ascoli 1-0 (Tutino)

Allo stadio Arechi di Salerno è andata in scena Salernitana-Ascoli, valevole per il quinto turno di Serie B. Il match si è concluso 1-0 in favore dei padroni di casa, decisiva la rete siglata dal subentrato André Anderson, in prestito dalla Lazio, su assist di Tutino. L’attaccante italiano, in prestito dal Napoli, ha disputato nel complesso una buona gara confermandosi ormai sempre più al centro del progetto di Castori. Tutino, partito titolare, è stato poi sostituito al 93′ lasciando il campo per Giannetti.

Serie C, Grosseto-Albinoleffe 1-1 (Russo)

Il match di campionato tra Grosseto e Albinoleffe si è concluso sul risultato di 1 a 1. Nei padroni di casa buon ingresso in campo di Russo, entrato al 60′ con abbastanza dinamismo.

Serie C, Cavese-Monopoli 0-1 (Zedadka)