Scugnizzeria in the World – Primo goal di Younes con l’Eintracht

Nuovo appuntamento con la Scugnizzeria, la rubrica di IamNaples.it che segue le avventure dei giovani azzurri in Italia e all’estero.

Ecco il riassunto nell’ultimo fine settimana:

Bundesliga, Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen 2-1 (Younes)

Colpaccio quest’oggi in Bundesliga per l’Eintracht Francoforte, che si impone per 2-1 contro il Bayer Leverkusen secondo in classifica. La partita sembra rispettare subito i pronostici con gli ospiti che vanno per primi in vantaggio con Amiri (10′).

Poi, però, l’orgoglio dell’Eintracht, che grazie al primo gol di Amin Younes (22′) e all’autogol di Tapsoba (54′), fanno bottino pieno

Serie A, Inter-Crotone 6-2 (Luperto)

Inter prima in classifica momentaneamente, in attesa della sfida tra Benevento e Milan. Nella anticipo di pranzo i nerazzurri straripano contro il Crotone di Giovanni Stroppa, che dopo un ottimo primo tempo è costretto ad arrendersi. Mattatore di giornata è Lautaro Martinez che con una tripletta si porta il pallone a casa. Lukaku, Hakimi e Marrone (autogoal) siglano le altre 3 reti per l’Inter. Inutili quindi i goal di Zanellato e Golemic, su rigore, per gli ospiti. Mediocre partita per Luperto che è stato sostituito al 71′.

Serie A, Cagliari-Napoli 1-4 (Ounas)

Vittoria convincente della squadra di Gattuso a Cagliari. Per gli azzurri da segnalare la gran prestazione di Zielinski che ha siglato una doppietta, gli altri marcatori partenopei sono stati Lozano e Insigne su rigore. Per i padroni di casa è stato Joao Pedro a realizzare il goal del momentaneo 1-1.

Ounas, in prestito al Cagliari, out per infortunio.

Serie B, Cremonese-Chievo 0-2 (Palmiero, Ciciretti e Gaetano)

Il Chievo si impone per 0-2 allo Zini grazie alla rete su rigore di Giaccherini al 22′ e al raddoppio di Bertagnoli all’88’.

Gaetano: volitivo. Spesso prova a mettersi in proprio con qualche serpentina, ma al momento dei fatti non concretizza la mole di lavoro prodotta. Sostituito al 58′.

Ciciretti: non nella sua giornata migliore. Di rado sprigiona la sua qualità, ben ostruito dalla densità difensiva della Cremonese. Sostituito al 67′.

Palmiero: Prestazione poco appariscente, ma comunque rimarchevole: detta i tempi della manovra e non si scompone in fase di non possesso. Sostituito all’84’.

Serie B, Salernitana-Pordenone 0-2 (Tutino)

All’Arechi trionfa il Pordenone in una gara equilibrata. A decidere la gara i gol di Barison e di Diaw nella ripresa. Tutino è stato ammonito e sostituito all’83’.

Di WILLIAM SCUOTTO