Scugnizzeria in the World – Ritorna al goal Gaetano. Prima marcatura di Palmiero con il Chievo

Nuovo appuntamento con la Scugnizzeria, la rubrica di IamNaples.it che segue le avventure dei giovani azzurri in Italia e all’estero.

Ecco il riassunto nell’ultimo fine settimana:

Bundesliga, Eintracht Francoforte-Hertha Berlino 3-1 (Younes)

Si è giocata quest’oggi alle 15.30 la sfida tra Eintracht Francoforte ed Hertha Berlino, valida per la 19^ giornata di Bundesliga.

I padroni di casa vanno per primi in svantaggio a causa del gol di Piatek (66′) e poi compiono una splendida rimonta grazie alle reti dell’altro ex milanista Andre’ Silva, a segno con una doppietta (67′, 90+5′ rig.) e di Hinteregger (85′). In campo per 61′ Amin Younes, in prestito dal Napoli all’Eintracht Francoforte.

Serie A, Crotone-Genoa 0-3 (Luperto)

Reazione d’orgoglio del Genoa di Ballardini, che quest’oggi centra la seconda vittoria consecutiva in campionato. Nel match delle 15.00 di scena all’Ezio Scida, i rossoblù si impongono con un netto 0-3 sul Crotone. Giornata di grazia per il ritrovato Destro, che va a segno con una doppietta (24′, 50′). Nel mezzo il gol di Czyborra (29′). Solo panchina per Sebastiano Luperto, in prestito ai calabresi dal Napoli.

Serie A, Cagliari-Sassuolo 1-1 (Ounas)

Finisce 1-1 il match della Sardegna Arena tra Cagliari e Sassuolo, andato di scena oggi alle 15.00. Gli uomini di Di Francesco sono in piena crisi e si affidano al solito Joao Pedro (75′) per provare a conquistare una vittoria che manca da tempo. Anche stavolta, però, non è la giornata giusta. Ci pensa Boga (94′), infatti, a rovinare la festa ai sardi e a salvare i neroverdi. Assente Adam Ounas, sul piede di partenza in direzione Crotone.

Eredivisie, Sittard-VVV Venlo 3-2 (Machach)

Il Fortuna Sittard ha battuto 3-2 il Venlo di Zinedine Machach. In vantaggio di ben due gol la squadra di casa con Flemming e Seuntjens. Il Venlo ha dimezzato le distanze con Giakoumakis, ma il Sittard ha segnato il 3-1 con Rienstra. Il gol del definitivo 3-2 lo ha messo a segno Hunte al 92′. Machach, in prestito dal Napoli, è stato sostituito all’88’ da Kum.

Serie B, Cittadella-Cremonese 1-1 (Gaetano)

Si era messa benissimo dopo solo 3′ la partita della Cremonese che a Cittadella era passata in vantaggio con il gol del trequartista in prestito dal Napoli Gaetano. Gli ospiti resistono per larghissima parte del match, difendendo il risultato quasi per tutta la partita. Nel finale però la beffa del pari di Donnarumma.

Oltre al gol Gaetano è stato autore anche di una buona prova nell’ora in cui è stato protagonista in campo. Poi al 59′ il cambio con Ciofani.

Serie B, Chievo Verona-Pescara 3-1 (Palmiero, Ciciretti)

Nessun problema per il Chievo Verona, che supera agilmente il Pescara nel match di Serie B di oggi. I padroni di casa vanno in vantaggio dopo soli 5′ grazie al gol dell’azzurro Palmiero, in prestito dal Napoli. Pareggia i conti Maistro al 24′, ma ad inizio ripresa gli ospiti subiscono subito il nuovo svantaggio ad opera di Mogos. Chiude i giochi il gol di De Luca al 76′. Non convocato Ciciretti, altro calciatore in prestito dal Napoli ai clivensi.

Serie B, Reggina-Salernitanta (Tutino)

Finisce 0-0 il posticipo della 20^ giornata di Serie B fra Reggina e Salernitana. Da segnalare il rigore sbagliato dagli ospiti al 51’ con Djuric che si fa ipnotizzare da Nicolas.

Con questo pari la Salernitana sale a quota 35 punti al secondo posto in classifica in coabitazione con Monza e Chievo Verona. La Reggina invece stacca la Reggiana salendo a 19 punti. Tutino è subentrato al 65’al posto di Gondo.

Serie C, Virtus Francavilla-Turris 3-1 (D’Ignazio)

Finisce 3-1 la sfida di oggi tra Virtus Francavilla e Turris, in campo per la 21^ giornata di Serie C, girone C. Padroni di casa che si portano sul doppio vantaggio al tramonto del primo tempo con Vazquez (42′) e Ciccone (44′), per poi subire il gol che accorcia le distanze di Longo (62′).

I campani resistono fino all’85’, per poi arrendersi definitivamente dopo la rete di Zenuni. In campo ad inizio ripresa Luigi D’Ignazio, difensore classe ’98 in prestito alla Turris dal Napoli.

Serie C, Pro Vercelli-Pro Patria 0-0 (Mezzoni e Zerbin)

Termina senza gol la sfida di oggi tra Pro Vercelli e Pro Patria, match valido per la 21^ giornata di Serie C, girone C. Sfida non senza tensione, però, come dimostrano le espulsioni di Brignoli e Vaghi, che lasciano la Pro Patria in nove.

Distanza in classifica che, dunque, resta invariata tra le due compagini, che occupano rispettivamente il quarto e il sesto posto. In campo per tutti i 90′ Alessio Zerbin, mentre non figura tra i convocati Francesco Mezzoni, altro giocatore in prestito alla Pro Vercelli insieme al primo.

Serie C, Ravenna-Legnago Salus 1-1 (Sgarbi, Zanoli e Senese)

Termina 1 a 1 il match di campionato tra Ravenna e Legnago Salus.

Novanta minuti in campo per il terzino Zanoli, tra l’altro ammonito. Assenti Senese e Sgarbi.

Serie C, Vis Pesaro-Modena 1-0 (Prezioso)

Una vittoria pesantissima, ma anche meritata per la Vis Pesaro che ha dimostrato grande concentrazione per tutti e 90 minuti. Perfetta la fase difensiva, ma senza fare muri, provando sempre a pungere in contropiede e ripartenza. Decisiva una perla di Di Paola su punizione. Prezioso è rimasto in panchina per tutta la gara.

Serie C, Renate-Grosseto 2-1 (Russo)

Vittoria per i padroni di casa. Ecco i marcatori: 43’ pt rig. Kabashi (R), 6’ st Galligani(G), 32’ st Rada(R). Russo, ceduto a titolo temporaneo dal Napoli al Grosseto, non è stato convocato per il match.

Serie D, Portici-Fidelis Andria 0-3 (Vitiello e De Martino)

Bocciatura totale per il Portici di Mimmo Panico. La Fidelis Andria cala il tris al San Ciro, dove gli uomini di Panarelli si impongono sin da subito con un gol dopo venti secondi di Cristaldi. Gli azzurri non riescono a dare la sveglia nè ad impensierire Anatrella. Gli ospiti invece riescono alla mezz’ora ad allungare il passivo con il gol di Avvantaggiato.

Il Portici si inizia a vedere solo nel secondo tempo, ma a parte la nota lieta di riavere Onda in campo, la prestazione è da dimenticare. Ne è consapevole Panico che guarda i suoi sbagliare i passaggi più semplici.

La Fidelis ad inizio ripresa mette a segno anche il terzo gol. Amnesia difensiva del Portici su calcio d’angolo e arriva la batosta per i padroni di casa. Vitiello ha giocato l’intera gara, mentre De Martino non è stato convocati: entrambi in presito al Portici dal Napoli.

Sorrento-Puteolana rinviata (Somma)

Sorrento-Puteolana è rinviata a data da destinarsi. La causa dell’annullamento della gara è un focolaio Covid scoppiato tra i padroni di casa, il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha poi accolto la richiesta di rinvio della partita.

A CURA DI WILLIAM SCUOTO