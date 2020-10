Scugnizzeria in the World – Sgarbi guadagna rigore ed espulsione; a segno due ex Napoli

Fermana-Padova 0-1 (Labriola): E’ finita 0-1 la partita tra Fermana e Padova. Il gol decisivo è stato segnato dall’ex Napoli Alfredo Bifulco, al 2′. Valerio Labriola, centrocampista del Napoli in prestito alla Fermana, non ha preso parte al match. Lo stesso vale per l’ex Manzi, rimasto in panchina. Liguori è stato invece sostituito al 46′, con Palmieri subentrato al suo posto.

Legnago-Triestina 3-0 (Senese, Zanoli, Sgarbi): Vittoria per il Legnago in casa contro la Triestina per 3-0. Ben 8 punti conquistati in 4 partite per il club veneto. Nel Legnago militano tre calciatori di proprietà del Napoli: Senese, Zanoli e Sgarbi. Il primo non ha preso parte al match. Zanoli e Sgarbi, invece, sono scesi in campo dal 1′, con l’attaccante sostituito al 62′ e ha provocato rigore ed espulsione ai danni della Triestina.

Lavello-Portici 3-0 (Vitiello, De Martino): Sconfitta pesante per il Portici in trasferta sul campo del Lavello. In gol sono andati Liurni, Herrera e Longo. L’azzurrino Vitiello è sceso in campo da titolare e ha disputato tutti i 90′. Mentre De Martino è rimasto in panchina.

Sorrento-Fidelis Andria 2-1 (Somma): Il Sorrento ha battuto 2-1 la Fidelis Andria. La squadra sorrentina è andata prima in vantaggio con Camara, poi è stata raggiunta dalla rete di Prinari. Decisivo il gol al 78′ di Cunzi. Somma, di proprietà del Napoli in prestito al Sorrento, ha visto il match dalla panchina.

Modena-Ravenna 3-0 (Prezioso): Finisce con un secco 3-0 la sfida tra Modena e Ravenna,valida per il girone B di Serie C. I padroni di casa annientano gli ospiti portandosi in vantaggio prima con Spagnoli (34′), poi rincarando la dose grazie al gol di Scappini (59′). Chiude i giochi Castiglia (65′). In campo per circa una 20ina di minuti Mario Prezioso, centrocampista classe ’96 in prestito dal Napoli.

Paganese-Cavese 0-0 (Zedadka): Finisce con uno scialbo 0-0 il match tra Paganese e Cavese, valido per la 4^ giornata di Serie C. Non cambia, dunque, la distanza in classifica tra le due compagini, oggi impegnate nello scontro diretto. Entra solo nel finale Karim Zedadka, centrocampista classe 2000 in prestito dal Napoli.

Pro Vercelli-Lucchese 2-1 (Zerbin): Pro Vercelli e Lucchese sono scese in campo oggi per la 4^ giornata del girone A di Serie C. Padroni di casa in vantaggio con Comi (18′), raddoppiano nel secondo tempo con la rete di Rolando (63′). Gli ospiti dimezzano poi lo svantaggio grazie al gol di Signori (95′), ma arriva troppo tardi per poter pensare di rimontare. Maglia da titolare per Alessio Zerbin, ala classe ’99 in prestito dal Napoli.

Bisceglie-Turris (D’Ignazio): E’ finita 0-1 la partita tra Bisceglie e Turris. In gol è andato Luca Giannone, trequartista ex settore giovanile del Napoli. Tra le fila del Bisceglie, invece, gioca Luigi D’Ignazio in prestito proprio dai partenopei, che ha visto il match dalla panchina.