Scugnizzeria in the World – Tutino marcatore di giornata. Assist di Younes

Nuovo appuntamento con la Scugnizzeria, la rubrica di IamNaples.it che segue le avventure dei giovani azzurri in Italia e all’estero.

Ecco il riassunto nell’ultimo fine settimana:

Bundesliga, Hoffenheim-Eintracht Francoforte 1-3 (Younes)

L’Eintracht Francoforte si impone 3-1 in trasferta sull’Hoffenheim. Gli ospiti partono bene, trovando il vantaggio con Kostic al 15′ su assist di Younes. Bebou ad inizio ripresa riequilibra il risultato, ma l’Eintracht un quarto d’ora dopo, con uno-due micidiale, spezza le gambe ai padroni di casa. Decisive infatti le reti di N’Dicka, al 62′, e di André Silva, al 64′. Buona la gara di Amin Younes, in prestito dal Napoli, dove ha agito da trequartista nel 3-4-2-1 alle spalle di Silva e ha fornito l’assist a Kostic per il vantaggio iniziale. Lascia infine il campo al 73′ per Rode.

Serie A, Milan-Crotone 4-0 (Luperto, Ounas)

Al San Siro il Milan annienta 4-0 il Crotone, match valido per il ventunesimo turno di Serie A. Decisive le doppietta di Ibrahimovic (30′, 64′) e di Rebic (69′, 70′). Sufficiente la prestazione di Sebastiano Luperto nella retroguardia calabrese, mentre ottima la gara di Adam Ounas, alla prima presenza, per giunta da titolare, col Crotone. L’algerino ha lasciato il campo al 63′ per Riviere. I due sono in prestito dal Napoli

Serie B, Salernitana-Chievo Verona 1-1 (Tutino, Palmiero e Ciciretti)

Allo Stadio Arechi di Salerno termina 1-1 Salernitana-Chievo Verna, match valevole per il ventunesimo turno di Serie B. Al 23′ ci pensa Tutino a portare in vantaggio i padroni di casa, infilzando Semper dopo un bell’uno-due con Casasola. Al 50′ De Luca è bravo a ribadire a rete in acrobazia un tiro-cross di Garritano stampatosi sulla traversa. Ottima la gara di Gennaro Tutino, autore del gol del momentaneo vantaggio granata, all’ottava rete stagionale (7 in Serie B ed 1 in Coppa Italia). Lascia poi il campo all’82’ per Gondo. Tra le fila ospiti più che sufficienti le prestazioni di Luca Palmiero e Amato Ciciretti tra le fila del club veneto, sostituiti rispettivamente al 76′ e al 65′.

Serie B, Cremonese-Pisa 2-1 (Gaetano)

Termina 2-1 Cremonese-Pisa, gara valevole per il ventunesimo turno di Serie B. I padroni di casa passano in vantaggio al 6′ con Valeri, e raddoppiano con Ciofani all’11’. Gli ospiti accorciano le distanze con Vido al 19′. Nella ripresa il Pisa cerca il pareggio, ma non riesce: termina 2-1 in favore della Cremonese. Sufficiente la gara di Gialuca Gaetano, in prestito dal Napoli, che rimedia un giallo nel primo e tempo e viene sostituito ad inizio ripresa.

Serie C, Grosseto-Pergolettese 2-2 (Russo)

Termina 2-2 Grosseto Pergolettese, gara valida per il ventitreesimo turno del Girone A di Serie C. Morello apre le danze al 30′ e porta in vantaggio gli ospiti. Cretella pareggia i conti al 57′, ma Morello firma la doppietta 4 minuti più tardi e ed è nuovamente in vantaggio la Pergolettese. Moscati, però, sigla la rete del 2-2 finale al 73. Solo panchina per Raffaele Russo nel Grosseto, in prestito dal Napoli.

Serie C, Triestina-Legnago Salus 4-1 (Sgarbi e Zanoli)

Triestina-Legnago Salus, match valido per il ventitreesimo turno del Girone B di Serie C termina 4-1. Decisive le doppiette di Mirco Petrella (37′, 46′) e di Guido Gomez (61′, 65′). Inutile la rete ospite di Lovisa al 74′, rende solo meno amara la sconfitta. Ennesima maglia da titolare per Alessandro Zanoli, mentre non è stato convocato Lorenzo Sgarbi. I due sono in prestito dal Napoli.

Serie C, Turris-Bisceglie 2-2 (D’Ignazio)

Termina 2-2 Turris-Bisceglie, gara valida per il ventitreesimo turno del Girone C di Serie C. Gli ospiti passano in vantaggio con Altobello al 28′ e raddoppiano al 78′ con Cittadino dagli 11 metri. Giannone accorcia però le distanze all’84’ e al 92′ Persano regala il pareggio ai suoi. Solo panchina quest’oggi nelle file dei padroni di casa per Luigi D’Ignazio, in prestito dal Napoli.

Serie C, Cavese-Paganese 1-0 (Senese)

Il derby campano Cavese-Paganese termina 1-0, match valido per il ventitreesimo turno del Girone C di Serie C. Decisivo il gol di Gerardi al 3′. Solo panchina per Alberto Senese, in prestito dal Napoli.

Serie C, Ravenna-Modena 0-0 (Prezioso)

Termina 0-0 Ravenna-Modena, gara valida per il ventitreesimo turno del Girone B di Serie C. La gara è combattuta, e senza esclusioni di colpi, ma nessuna delle due compagini riesce a trovare il gol vittoria. Negli ospiti espulso Bearzotti al 74′ per doppia ammonizione. Mario Prezioso, in prestito dal Napoli, è partito titolare venendo ammonito al 42′ e venendo sostituito alla ripresa per Muroni. Ha agito da mezz’ala sinistra nel 4-3-1-2 di Mignani.

Serie C, Lucchese-Pro Vercelli 0-0 (Zerbin, Mezzoni)

Termina a reti bianche la sfida tra Lucchese e Pro Vercelli, match valido per la 23^ giornata di Serie C, girone C. Partita priva di emozioni dove gli ospiti non riescono a sfruttare l’espulsione di Solcia che lascia la Lucchese in dieci dal 54′.

La Pro Vercelli ,dunque, non sfrutta questa ghiotta occasione contro l’ultima in classifica per accorciare le distanze dal Como, che rimane saldamente al primo posto con un partita in meno. Buona prestazione per Alessio Zerbin, giocatore in prestito dal Napoli, che rimane in campo per tutti i 90 minuti. Non convocato l’altro azzurrino Francesco Mezzoni

Serie D, Molfetta-Portici rinviata (Vitiello e De Martino)

La LND ha rinviato Molfetta-Portici, gara valida per il sedicesimo turno del Girone H di Serie D. Alla base della decisioni ci sarebbe la positività di alcuni giocatori ospiti. Non è ancora stata comunicata la data di recupero.

Serie D, Sorrento-Gravina rinviata (Somma)