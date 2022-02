Scugnizzeria in the World – Bene Gaetano e Contini con Cremonese e Vicenza

Nuovo appuntamento con la Scugnizzeria, la rubrica di IamNaples.it che segue le avventure dei giovani azzurri in Italia e all’estero.

Ecco il riassunto nell’ultimo fine settimana:

Serie A, Sampdoria-Empoli 2-0 (Luperto)

Vittoria della Sampdoria per 2-0 grazie alla doppietta siglata da Quagliarella. Luperto è rimasto in panchina per tutta la gara.

Pro League, Charleroi-Royale Union Sg 0-3 (Zedadka)

Successo netto per 0-3 per il Royale Union Sg. Zedadka non era disponibile per la partita.

Serie B, Vicenza-Spal 1-1 (Contini)

Ospiti in vantaggio con il gran gol siglato da ‘Pepito’ Rossi, veneti che pareggiano a fine primo tempo grazie a Cavion. Miracoloso in due occasioni, molto attento e guida bene la linea. Incolpevole sulla magnifica rete di Rossi.

Serie B, Perugia-Cremonese 0-0 (Gaetano)

Il match del Curi è terminato senza gol. Pareggio che certifica l’ottima condizione di entrambe le squadre. Prestazione sufficiente da parte di Gaetano , che ha giocato l’intera gara.

Serie B, Brescia-Frosinone 2-2 (Zerbin)

Gara scoppiettante al Rigamonti, dove i ciociari riescono a passare per due volte in vantaggio (con Ciano prima e Canotto poi) e farsi raggiungere in entrambe le occasioni con le reti di Tramoni e Proia. Gara opaca per Zerbin, sostituito al 62′.

Serie B, Como-Cosenza 2-1 (Palmiero)

I lombardi vincono grazie alla doppieta siglata nell’arco della ripresa da Gabrielloni. Caso segna il gol della bandiera per i calabresi. Palmieri è subentrato al 58′, ma senza dare quel cambio di ritmo sperato da Bisoli.

Serie B, Reggina-Pordenone 2-0 (Folorunsho)

Terzo successo consecutivo per la squadra di Roberto Stellone che vede la salvezza più vicina. 2-0 il risultato finale contro un Pordenone ancora più indirizzato verso la retrocessione, decidono le reti di Di Chiara e Menez. Folorunsho ha fornito una prestazione sufficiente.

Serie C, Taranto-Catanzaro 0-1 (Labriola)

Il Catanzaro passa a Taranto con la rete siglata da Fazio al 55′. Labriola è stato sostituito al 68′.

Serie C, Legnago Salus-Feralpisalò 0-3 (Sgarbi)

Dopo un primo tempo povero di emozioni, nella ripresa arrivano i gol. Tra il 20′ e il 22′ l’uno-due firmato da Balestrero (di testa) e Di Molfetta che in pratica chiude il match. Nel finale, sullo splendido cross di Corrado, il tris è di Guerra. Sgarbi è subentrato al 77′.

Serie D, Arzachena-Giugliano 1-1 (Baietti)