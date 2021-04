Scugnizzeria in the World – A segno Tutino. Bene Ounas e Palmiero

Serie C, Cavese-Teramo 1-0 (Senese)

La squadra di Maiuri chiude con la vittoria, grazie al gol di Matino, e senza subire gol: una situazione che non si verificava da 10 partite consecutive. La Cavese trova 3 punti per provare a rientrare nella lotta per la salvezza. Senese è rimasto in panchina per tutta la partita.

Serie C, Fano-Modena0-1 (Prezioso)

Vittoria molto importante del Modena sul campo dell’Alma Juventus Fano questo pomeriggio. Decisivo il gol di Ingegneri al 26′. In campo anche Mario Prezioso, centrocampista del Napoli in prestito al Modena, ammonito al 41′ e sostituito al 71′. Al suo posto, è entrato Davi.

Serie C, Como-Grosseto 2-2 (Russo)

Gol e spettacolo allo stadio Sinigaglia tra Como e Grosseto. In vantaggio la squadra di casa con Arrigoni e Gabrielloni, con entrambi i gol segnati nel primo tempo. Tuttavia, la squadra toscana ha rimesso le cose a posto con la doppietta di Galligani nel giro di 10′. Raffaele Russo, attaccante del Napoli e in prestito al Grosseto, è subentrato al 46′ al posto di Merola.

Serie C, Turris-Ternana 0-1 (D’Ignazio)

La vittoria del Girone C del campionato di Serie C non ferma la Ternana di Cristiano Lucarelli, che settimana scorsa ha festeggiato la promozione in cadetteria. Un cammino maestoso, che continua anche con la vittoria a Torre del Greco contro la Turris. Decisivo il gol di Vantaggiato al 78′. La Turris resta dunque a 35 punti, a +3 sulla Vibonese in zona playout. D’Ignazio, calciatore del Napoli in prestito proprio al club campano, ha disputato 90′.

Serie D Afragolese-Torres 0-2 (Ceparano)

Vittoria della Torres per 0-2 contro i campani dell’Afragolese. Per gli ospiti hanno segnato Cristaldi e Vavassori. Ceparano, di proprietà del Napoli e ceduto in prestito all’Afragolese, è stato sostituito al 60′ da Simonetti.

Serie C, Mantova-Legnago Salus 0-2 (Sgarbi e Zanoli)

Vittoria importantissima in chiave salvezza per gli uomini di Colella, che sul campo del Mantova si impongono per 0-2 portandosi a soli tre punti dal Vis Pesaro. Decidono il match le reti di Ricciardi al 9′ e di Grandolfo al 59′. Solo 25′ più recupero per l’azzurro in prestito al Legnago, Alessandro Zanoli. Solo panchina per Lorenzo Sgarbi, appena rientrato dall’infortunio e non ancora al top della condizione.

Serie D, Fasano-Portici 3-0 (Vitiello e De Martino)

Nello scontro diretto per la salvezza tra Fasano e Portici, ad avere la meglio è stata la squadra di casa per 3-0. In gol sono andati Bernardini con una doppietta e Dambros. Il terzino di proprietà del Napoli, Vitiello, ha disputato l’intero match. Mentre il suo compagno di squadra al Portici Di Martino non ha preso parte alla gara.

Serie D, Sorrento-Francavilla 2-2 (Somma)

Allo Stadio Italia è andata in scena la sfida tra Sorrento e Francavilla, terminata 2-2. La squadra di casa può rammaricarsi di alcune occasioni sprecate, che l’avrebbero portata alla vittoria. Il Francavilla ha resistito dopo il pareggio segnato da Leonetti su calcio di rigore. Francesco Somma, terzino destro del Napoli in prestito al Sorrento, non ha preso parte al match.

Serie D, Monterosi-Gladiator 3-2 (Altomare)