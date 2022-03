Scugnizzeria in the World – Zerbin va ancora a segno con il Frosinone

Nuovo appuntamento con la Scugnizzeria, la rubrica di IamNaples.it che segue le avventure dei giovani azzurri in Italia e all’estero.

Serie A, Milan-Empoli 1-0 (Luperto)

Successo fondamentale per il Milan, che batte la squadra di Andreazzoli con la rete siglata da Kalulu nell’arco del primo tempo. Ottima partita per Luperto, che sfiora anche il gol del pareggio ma trova una gran parata di Maignan.

Pro League, Mechelen-Charleroi 2-2 (Zedadka)

Zedadka è ancora infortunato e non ha potuto partecipare al pareggio in traferta del Charleroi.

Nemzeti Bajnoksag I, MTK-Honved Budapest 1-0 (Machach)

Padroni di casa che vincono grazie al gol di Grozav al 76′. Machach ha giocato per 45 minuti.

Serie B, Ternana-Cosenza 2-0 (Palmiero)

Vittoria netta degli umbri, che vincono grazie alle reti di Koutsopias e Donnarumma. Palmiero, sostituito al 60′ da Florenzi, cerca dare ordine al centrocampo calabrese, ma non riesce a fare filtro.

Serie B, Frosinone-Alessandria 3-0 ( Zerbin)

Ottimo successo in chiave play-off per i padroni di casa. A segno per i ciociari Barisic, Zerbin, gran partita la sua, e Canotto.

Serie B, Monza-Vicenza 4-0 (Contini)

Il Monza surclassa la squadre veneta con i gol realizzati da Sampirisi, Barberis, l’autogol di Pasini e Mancuso. Contini non era disponibile per la gara.

Serei B, Pisa-Cremonese 3-0 (Gaetano)

I padroni di casa vincono lo scontro diretto per la promozione in Serie A con la doppietta di Torregrossa, il secondo su rigore, ed il gol di Puscas nel finale. Nonostante la netta sconfitta della Cremonese, Gaetano ha fornito comunque una prestazione sufficiente.

Serie B, Reggina-Perugia 0-1 (Folorunsho )

Il Perugia passa al Granillo con il gran gol su punizione al 91′ di Burrai. Prestazione sotto la sufficienza per Folorunsho.

Serie C, Pistoiese-Cesena 0-1 (Mezzoni)

Colpo esterno dei romagnoli grazie alla rete siglata da Steffè al 20′. Mezzoni è stato sostituito al 62′.

Serie C, Legnago Salus-Renate 1-1 (Sgarbi)

Padroni di casa pareggiano all’88’ con il rigore, concesso dopo tantissime potreste, realizzato da Giaccobbe il gol realizzato ad inizio ripresta, minuto 51, dal Renate con Maistrello. Sgarbi non era disposizione per la partita.

Serie C, Potenza-Taranto 1-1 (Labriola)

Padroni di casa, che necessitavano di una vittoria, passano in vantaggio Cargnelutti, ma poi i pugliesi riescono a pareggiare con Di Gennaro. Brutta prestazione per Labriola, che viene espulso per doppia ammonizione al 67′.

Serie C, Virtus Francavilla-Paganese 3-3 (Prezioso)

Grandissima rimonta per i campani che riescono a rimontare i tre gol dei padroni di casa siglati da Patierno, Mastropietro e Maiorino. Gli autori dei dei tre gol della Paganese sono Cretella, Zanini e Tommasini che pareggia al 90′. Prezioso ha giocato per 90 minuti.

Serie D, Calcio Giugliano-Gladiator 1-0 (Baietti)

Riprende la corsa della capolista del girone G, che batte il Gladiator con la rete di De Rosa al 34′. Altra cleen sheet per Baietti.

Serie D, Nardò-Audace Cerignola 2-2 (Vitiello)

Termina con un pareggio ricco di goal la gran partita tra il Nardò e la capolista del girone H. L’Audace passa due volte in vantaggio con Tascone e Malcone, ma viene raggiunta prima da Mengoli ed infine dal rigore realizzato da Caputo. Vitello ha giocato l’intera partita.

