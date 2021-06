Seid Visin, i genitori: “Suicidio non deriva dal razzismo”. Ma la problematica resta

L’ex calciatore delle giovanili di Milan e Benevento, Seid Visin, si è tolto la vita a soli 20 anni. E’ stata resa nota una lettera dell’ex calciatore e si è presupposto che fosse collegata al suicidio. I genitori del ragazzo, attraverso ‘TeleNuova.tv’, hanno dichiarato che: “Il gesto estremo di Seid non deriva da episodi di razzismo”. La lettera è stata scritta e resa nota nel 2019, quando Seid Visin manifestava il proprio disagio nell’essere considerato diverso per il colore della sua pelle. La lettera potrebbe non essere direttamente collegata al suicidio, ma resta la problematica di un Paese (l’Italia, ndr) ancora oggi razzista e discriminatorio nei confronti di chi non è uguale alla massa: in questo caso, le persone di colore.