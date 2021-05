Semplici in conferenza stampa: “Bravo Osimhen a sfruttare una nostra indecisione”

Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, ha parlato in Press Conference dopo il pari col Napoli: “Abbiamo fatto un grande risultato. Era probabilmente il momento peggiore per affrontare il Napoli, ma i ragazzi hanno sfoderato una prestazione gagliarda, di personalità, quel che ci voleva per ottenere il risultato. Abbiamo creato tante palle gol, Meret è stato bravo in più di un’occasione, ma direi che il pareggio è più che meritato per come abbiamo giocato”.

UN PARI PER LA CLASSIFICA E PER IL MORALE

“Non potevamo venire qui a giocarcela a viso aperto, siamo partiti coperti e aggressivi, concedendo pochissimo. Bravo Osimhen a sfruttare una nostra indecisione su un fallo laterale, per il resto abbiamo lasciato al Napoli il palleggio, l’avevamo preparata così per cercare nell’ultima mezz’ora di mettere in campo i giocatori con caratteristiche più offensive. Devo fare i complimenti ancora una volta agli uomini entrati dalla panchina: questa deve diventare la nostra forza. I ragazzi hanno risposto bene sotto l’aspetto mentale e dell’identità, siamo riusciti a dare continuità alle tre vittorie, questo punto vale molto per la classifica in primis ma anche per il morale”.

LA SQUADRA CI CREDE

“Quando finisce la partita e ci riuniamo in cerchio può esserci la gioia o il dolore sportivo; di solito parlo io, stavolta ho lasciato la parola ai ragazzi. Quel che hanno detto lo lasciamo all’interno del nostro gruppo, la cosa più importante da sottolineare è che ci crediamo tutti e che adesso questa fiducia va trasformata nei fatti”

DOMENICA SCONTRO DIRETTO A BENEVENTO

“Da qui alla fine del campionato ci aspettano tutte partite chiave, già è stato ottimo essere rientrati in corsa. La gara di Benevento potrebbe essere non dico uno spartiacque, dato che mancherebbero ancora tre partite, ma un impegno importantissimo senz’altro. Dobbiamo continuare su questa strada, abbiamo raggiunto il quart’ultimo posto ma ancora non abbiamo fatto niente”.