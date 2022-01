Senegal, Koulibaly minaccia di lasciare la Coppa d’Africa. I dettagli

Il difensore del Napoli, come riporta gianlucadimarzio.com, è in ritiro con la propria nazionale, per provare a vincere il trofeo sfuggito nel 2019 soltanto in finale. Quattro giorni fa, l’ex Genk è risultato positivo al Covid-19, rendendo il difensore indisponibile per la prima gara della competizione contro lo Zimbabwe.

Il 14 gennaio – domani alle ore 14 – è in programma la sfida contro la Guinea e, per il momento, Kalidou Koulibaly dovrebbe saltare anche questa gara. Il protocollo, infatti, prevede che venga effettuato un tampone ogni due giorni. Nel test di ieri, il difensore del Napoli è risultato ancora positivo.

Koulibaly avrebbe voluto essere tamponato nella giornata di oggi affinchè, in caso di negativizzazione, avrebbe potuto prendere parte alla sfida contro la Guinea.