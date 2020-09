Alberto Senese domani partirà alla volta di Legnago. Il centrale è stato ceduto in prestito, come anticipato in esclusiva da IamNaples.it (CLICCA QUI), al club veneto. Senese raggiungerà i suoi ex compagni della Primavera azzurra Sgarbi e Zanoli, anch’essi ceduti a titolo temporaneo dal Napoli. Il Legnago milita in Serie C