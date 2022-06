Senesi, l’intermediario Parisi: “Il Napoli lo segue da tempo e lo monitora con attenzione”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabio Parisi, intermediario: “Il Napoli è una squadra che raramente fa le cose tanto per fare. Stanno lavorando a qualsiasi evenienza. Eventuali offerte per i calciatori del Napoli verranno valutate e il presidente saprà bene cosa fare. Di certo questa non è una squadra che ha bisogno di essere rivoluzionata o stravolta. Necessita solo di qualche puntellamento. Senesi? Parliamo di un calciatore completo, in Olanda sta imparando molto ed è diventato un elemento di spessore. Il Napoli lo conosce bene, lo segue da tempo e lo monitora con attenzione. Di certo è un calciatore pronto per la Serie A e sarebbe una garanzia per chi cerca un difensore di livello. Koulibaly? Potrebbe lasciare, ma anche rinnovare al termine della prossima stagione. Poi ha un altro anno di contratto, la storia è ancora lunga. Anche se resta per un’altra e unica stagione, Koulibaly è sempre un valore aggiunto. Dove sta scritto che se un calciatore non rinnova, poi viene messo fuori rosa? Ma stiamo scherzando, io uno come Koulibaly lo faccio giocare sempre. Intanto resta un altro anno e il suo futuro può essere valutato anche per la prossima stagione. Udogie? Ha il futuro assicurato, sta facendo un percorso importante. Per il suo futuro staremo a vedere, il suo agente di riferimento Guarino valuterà bene il da farsi con il ragazzo e la sua famiglia. Di certo, parliamo di uno dei talenti più importanti del calcio italiano”.