Serie A, 11 club pronti a denunciare Agnelli: la situazione

L’edizione odierna del Corriere della Sera si sofferma su un clamoroso retroscena riguardante il presidente della Juventus, Andrea Agnelli. Stando a quanto riferito dal quotidiano, 11 club di Serie A sarebbero pronti ad agire per vie legali contro Agnelli dopo il caos Superlega. La Roma in prima linea guida questo schieramento, mentre Cagliari,Sampdoria, Genoa, Torino, Bologna e Sassuolo stanno ancora valutando qualche posizione prendere. Non resta che attendere la fine dell’assemblea dei club di Serie A, attualmente ancora in corso.