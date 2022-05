Serie A 2022/2023, ecco tutte le partecipanti: manca solo un nome per completare la rosa

Si è conclusa la Serie A 2021/2022 e il Milan ha vinto uno storico campionato all’ultima giornata contro l’Inter. Una corsa strepitosa anche per la salvezza dove la Salernitana, nonostante il ko per 4-0 contro l’Udinese, si è salvato in virtù della mancata vittoria del Cagliari a Venezia. Ecco come sarà la prossima Serie A in attesa della finale play-off.

Atalanta

Bologna

Cremonese

Empoli

Fiorentina

Hellas Verona

Inter

Juventus

Lazio

Lecce

Milan

Napoli

Roma

Salernitana

Sampdoria

Sassuolo

Spezia

Torino

Udinese

*Monza/Pisa