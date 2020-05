Serie A, Agnelli spinge per le riaperture degli stadi: “A luglio ridateci i tifosi”

Riaprire gli stadi, parzialmente e in sicurezza, entro luglio. È l’obiettivo della Serie A, per andare incontro ai tifosi, vera anima del calcio. Come evidenziato da Il Corriere dello Sport, una frase di Andrea Agnelli durante l’assemblea di Lega è significativa: “Mi aspetto che a luglio il governo ci dia una prima apertura parziale degli stadi”

RIPARTENZA – Nessun cartonato o gonfiabili, per simulare il pubblico, ora tutta Europa si adopera per far tornare i tifosi allo stadio: dalla Polonia alla Serbia, dalla Russia alla Spagna, l’obiettivo è di far tornare gli stadi luoghi di una comunità che per tre mesi ha convissuto con l’astinenza forzata. Fondamentale sarà il distanziamento sociale, che ridurrà in maniera sensibile anche la capienza del singolo impianto, oltre la disinfezione, la sanificazione degli impianti e l’accesso termo-regolato. Tutto questo sarà possibile solo in caso continui la curva in calo dei contagi.