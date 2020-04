Serie A, allenamenti in gruppo rimandati: c’è una possibile data per ricominciare

Il ministro Spadafora è stato chiaro: non ci sono le condizioni per iniziare gli allenamenti in gruppo già dal 4 Maggio. Verosimilmente, secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, la data d’inizio degli allenamenti potrà essere il 18 maggio, con il campionato che potrebbe ricominciare il 13 giugno per poi concludersi il 31 luglio, facendo poi disputare le coppe europee nel mese di agosto. Ripartendo dopo il 18 maggio sarebbe tutto a rischio, con la Lega che potrebbe prendere in considerazione le soluzioni di playoff e playout per determinare lo Scudetto, le qualificate in Champions League ed Europa League e le retrocesse.