Troppa Atalanta per il Bologna. I nerazzurri vincono con un rotondo e netto 5-0 e conquistano tre punti fondamentali per una corsa Champions sempre più serrata. Partita già indirizzata nel primo tempo grazie alle reti di Muriel e Malinovsky. Nella ripresa subito Bologna in dieci per l’espulsione di Shouten. L’Atalanta così può dilagare grazie alle reti di Freuler, Zapata e Miranchuk.