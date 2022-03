La Serie A porta due squadre ai quarti di finali delle coppe europee. Non ci saranno squadre italiane in Champions dopo le eliminazioni agli ottavi di Inter e Juventus. Ma l’Italia sarà rappresentata dall’Atalanta in Europa League, che ha battuto il Bayer Leverkusen questa sera 0-1 grazie al gol di Boga. E anche la Roma sarà ai quarti di Conference, grazie all’1-1 dell’Olimpico col Vitesse che si somma alla vittoria per 0-1 in Olanda.